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Spor

Yüzmeyi annesinden öğrenmiş

ABD'li yüzücü Michael Phelps, yüzmeyi tatilde öğrendiğini söyledi...

28 Ağustos 2008 03:00

Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede 8 altın madalya kazanarak rekor kıran ABD'li yüzücü Michael Phelps, ziyaret ettiği İngiltere'de Sun gazetesine bir röportaj verdi. Rekor kırdıktan sonra ilk sözü "Annemi istiyorum" olan ünlü yüzücü "Bana yüzmeyi, tatile çıktığımız zaman denizde boğulmamam için annem öğretti" dedi. İngiltere'de 2012'de düzenlenecek olimpiyatlar için verilen partiye katılan Phelps, "Kamp dönemi esnasında alkol almıyorum ama ara verdiğim zamanlarda içiyorum. Şu an rahat olduğum için istediğim her şeyi istediğim saat yiyorum" diyerek, arkadaşlarıyla gece kulübüne gitti.

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