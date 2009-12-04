Yüzmeden boğulduk!

T24 - İstanbul'daki Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası, Türkiye için başlamadan bitti!

Sporda tarihi bir skandala imza attık. Yüzme Federasyonu, İstanbul’da yapılacak Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası için başvuru süresini kaçırınca, resmi kayıt listelerine hiçbir Türk yüzücü giremedi. Sorun çözülmezse, 38 kişilik Milli Takım, Türkiye’nin milyonlarca lira harcadığı şampiyonayı tribünden izleyecek.

Türk spor tarihinde böyle bir skandal görülmedi... Türkiye, ev sahipliği yapmak için Abdi İpekçi Salonu’nu havuza çevirdiği ve 10 milyon TL’yi aşkın harcama yapacağı Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’na sporcu bildirmeyi unuttu!

Yüzme Federasyonu’nun, Avrupa Yüzme Birliği (LEN) tarafından belirlenen ve 1 Aralık’ta sona eren sporcu bildirme süresinde resmi başvuru yapamadığı, bu nedenle açıklanan kayıt listesinde hiçbir Türk sporcunun yer almadığı ortaya çıktı.



3 ülke kayıp

39 ülkenin 38 ayrı yarışma için bayrak yarışları hariç toplam bin 522 kayıt bildirdiği LEN’e, Türkiye ile birlikte sadece Faroe Adaları ve Azerbaycan sporcu listesi göndermedi. Oysa Türkiye, uzun zamandır hazırlandığı şampiyonaya 38 kişiyi bulan kalabalık bir Milli Takım ile katılmayı planlamış ve bu yüzücüleri hazırlık amacıyla yurt dışında yarışmalara bile göndermişti. İsimleri listede yer almayan milli yüzücüler, halen şampiyona için kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Roma’daki LEN Bürosu yetkilileri, başvuruların elektronik sistemle alındığını ve geçen yıl Türkiye’nin uluslararası şampiyonalar için bu sistemi sağlıklı biçimde kullandığını belirterek, bir ev sahibi ülkenin kayıt yaptırmamasına ilk kez rastlandığını ifade etti. Yetkililer, bunun insan hatası ya da teknik bir sorundan kaynaklanmış olabileceğini ancak bu durumun kesinlikle LEN’den kaynaklanmadığını belirtti.Daha önce hiç başlarına gelmemiş bu sorun karşısında şaşkına dönen Avrupa Yüzme Birliği, ev sahibi ülkenin katılmadığı bir şampiyona yapılmasının yaratacağı sıkıntıları dikkate alarak çözüm arayışına başladı. Şampiyonada görev yapacak hakem listelerinin de LEN’e bildirilmediği ve bu konuda da sıkıntı yaşandığı öğrenildi.



Şimdi ne olacak?

Resmi başvuru süresi dolduğu için resmi olarak hiçbir Türk yüzücüsünün şu anda yarışmalara girmesi mümkün görünmüyor. Ancak YüzmeFederasyonu ile LEN arasında yürütülecek görüşmeler sonunda 10- 13 Aralık’ta yapılacak şampiyonadan önce gerçekleştirilecek teknik toplantıda, Türkiye yaşanan aksaklıkları masaya getirip sporcularının listelere eklenmesini isteyecek. Tüm ülke temsilcilerinin katılacağı teknik toplantıda LEN’den onay çıkar ve hiçbir katılımcı ülke itiraz etmezse, Türk yüzücüleri hazır olan start listelerine eklenme şansını yakalayacak. Ancak itiraz halinde, Türkiye ev sahibi olduğu şampiyonada yarışamayan ilk ülke olarak tarihe geçecek.