-YÜZMEDE TÜRKİYE REKORU KIRILDI İSTANBUL (A.A) - 10.04.2011 - İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Açık Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası, bugün yapılan yarışlarla sona erdi. İTÜ Olimpik Yüzme Havuzu'nda 6 Nisan'da başlayan şampiyonaya Türkiye'den 38 kulübün yanı sıra Rusya, Sırbistan ve Belarus'tan da 3 kulüp katıldı. 157'şer erkek ve bayan olmak üzere toplam 314 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun akşam seansında final müsabakaları yapıldı. Bayanlar 50 metre kelebekte Fenerbahçe'den Ayşe Ezgi Yazıcı 28.33'lük derecesiyle 17-18 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırdı. Bu kategorideki eski rekor 28.37 ile Hande Alporal'a aitti. 5 gün süren şampiyonada toplam 15 Türkiye rekoru kırıldı.