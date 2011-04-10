T24 LogoT24 Logo
Spor

YÜZMEDE TÜRKİYE REKORU KIRILDI İSTANBUL (A.A)

10 Nisan 2011 22:07

-YÜZMEDE TÜRKİYE REKORU KIRILDI İSTANBUL (A.A) - 10.04.2011 - İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Açık Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası, bugün yapılan yarışlarla sona erdi. İTÜ Olimpik Yüzme Havuzu'nda 6 Nisan'da başlayan şampiyonaya Türkiye'den 38 kulübün yanı sıra Rusya, Sırbistan ve Belarus'tan da 3 kulüp katıldı. 157'şer erkek ve bayan olmak üzere toplam 314 sporcunun mücadele ettiği organizasyonun akşam seansında final müsabakaları yapıldı. Bayanlar 50 metre kelebekte Fenerbahçe'den Ayşe Ezgi Yazıcı 28.33'lük derecesiyle 17-18 yaş kategorisinde Türkiye rekoru kırdı. Bu kategorideki eski rekor 28.37 ile Hande Alporal'a aitti. 5 gün süren şampiyonada toplam 15 Türkiye rekoru kırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24