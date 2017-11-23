Yüzmede seçmeler tamamlandı

İSTANBUL / DHA

İstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzu\'nda düzenlenen Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açıkyaş milli takım seçmeleri 77 kulüp ve 450 sporcunun katılımıyla 4 günlük yarış programıyla tamamlandı.

Artan sporcu başarı grafiği milli takım antrenörlerin dikkatini olumlu yönde çekerken, bu başarılı müsabakalarda yeni Türkiye rekorları da ardı ardına geldi. Federasyon Başkanı Erkan Yalçın, rekor kıran tüm sporculara ve antrenörlerine hediye ve plaket verdi.

Başarıların her zaman ödüllendirilmesi gerektiğini belirten Federasyon Başkanı Erkan Yalçın, \"Çalıştıkça büyük başarılar elde ediyoruz, daha çok çalışacağız ve daha büyük başarılar elde edeceğiz. Rekor kıran sporcularımız ve antrenörleri başta olmak üzere tüm sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum\" dedi.

Yeni Türkiye Rekorları; Erkekler 14 yaş grubu, 200m serbest stilde 1:57.17\'lik, 800m serbest stilde 8:24.94\'lük, 1500m serbest stilde 16:13.49\'luk dereceleriyle Yiğit Aslan\'ın, Erkekler, 14 yaş grubu, 50m kelebek stilde 26.28\'lik, 100m kelebek stilde 57.93\'lük, 100m kelebek stilde 57.74\'lük, 200m kelebek stilde 2:09.90\'lık dereceleriyle Sarpcan Tezel\'in, Erkekler 15-16 yaş grubu, 200m karışık stilde 2:06.79\'luk, derecesiyle Demirkan Demir\'in, Bayanlar 13 yaş grubu, 400m serbest stilde 4:25.69\'luk derecesiyle, 1500m serbest stilde 17:18.68\'lik derecesiyle Beril Böcekler\'in, Bayanlar 15-16 yaş grubu 200m kelebek stilde 2:12.41\'lik, derecesiyle İmge Roza Erdemli\'in, Bayanlar 13 yaş grubu, 1500m serbest stilde 17:38.86\'lık derecesiyle Doğa Nur Özgür\'ün, Bayanlar 15-16 yaş grubu, 400m karışık stilde 4:56.09\'luk, derecesiyle Defne Kurt\'un oldu.

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