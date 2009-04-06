Yüzmede dünya rekoru

İspanyol yüzücü Rafael Munoz, erkekler 50 metre kelebekte yeni dünya rekorunun sahibi oldu.



Munoz, İspanya'nın Malaga kentinde devam eden İspanya Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kelebek yarı finalinde 22,43 saniyeyle dünya rekoru kırdı. Eski rekor, 22,96'lık derecesiyle Güney Afrikalı Roland Schoeman'a aitti. Schoeman, bu rekora 2005 yılında Montreal'de yapılan dünya şampiyonasında uzanmıştı.



21 yaşındaki İspanyol yüzücü, bu şampiyonada, erkekler 100 metre kelebekte de 50.58 saniyeyle Avrupa rekoru kırdı. Hollandalı yüzücü Aschwin Wildeboer de erkekler 100 metre sırtüstünde 52,93'lük derecesiyle yeni Avrupa rekorunun sahibi oldu. 53,06'lık eski rekor, Rus Arkady Vyatchanin'a aitti. Rus yüzücü, bu rekoru Pekin-2008'de kırmıştı.



(AA)

