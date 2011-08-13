-Yüzmede 4 türkiye rekoru İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - Türkiye Yaz Yüzme Şampiyonası'nın 3. gün akşam seansında 4 Türkiye rekoru kırıldı. İstanbul ENKA Olimpik Yüzme Havuzu'nda, 53 kulüpten 166'sı bayan, toplam 443 sporcunun katıldığı organizasyona bugünkü yarışlarla devam edildi. Erkekler 4X200 metrede 15-16 yaşta ENKA, sabah seansında milli takıma ait olan rekoru önce 7.55.08 ile kırdı. Akşam seansında ise rekoru 7.52.41 ile geliştirdi. Bayanlar kelebekte ise Fenerbahçe'den Melisa Akarsu, 17-18 yaşta 2 rekor birden kırdı. Akarsu, 100 metre kelebekte kendisine ait 1.02.02'lik rekoru 1.01.87 ile geliştirdi. Melisa Akarsu 200 metre kelebekte ise yine kendisine ait olan 2.15.98'lik rekoru 2.15.89'luk derecesiyle kırdı. Bayanlar 4x100 metre açık yaş serbestte Fenerbahçe, 3.53.65 ile yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.