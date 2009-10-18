Yüzmede 3 dünya rekoru

ABD'li Peter Marshall 50 metre sırtüstünde, vatandaşı Jessica Hardy bayanlar 50 metre kurbağalamada, İsveçli Therese Alshammar da bayanlar 50 metre kelebekte yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Güney Afrika'nın Durban kentinde dün başlayan FINA/Arena Dünya Kupası, kısa kulvarda 3 yeni dünya rekoruna sahne oldu. Kings Park Aquatic Centre'daki yarışlarda, ABD'li Marshall, 50 metre sırtüstünde 22,75'lik derecesiyle dünya rekoruna uzanırken, vatandaşı Randall Ball'ın geçen yılki rekorunu 12 saliseyle geliştirdi.

ABD'li Jessica Hardy de bayanlar 50 metre kurbağalamayı 29,45 saniyede yüzerek, geçen yılki kendine ait rekoru 13 saliseyle kırdı.

İsveçli Therese Alshammar ise bayanlar 50 metre kelebekte 24,75'lik zamanıyla dünya rekoru kıran bir başka yüzücü oldu. Eski rekor, 24,99 ile Avustralyalı Marieke Guehrer'e aitti. Guehrer de bu rekoru geçen yıl Kasım ayında Berlin'de kırmıştı.