-YÜZME HAVUZUNU ÖLÜLER ISITACAK LONDRA (A.A) - 08.02.2011 - İngiltere'nin Birmingham kenti yakınlarındaki Redditch kasabasında, belediye kendisine ait havuzu ısıtmak için ilginç bir yönteme başvuruyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, belediye meclisi, tasarruf etmek için, ölülerin yakıldığı krematoryumdan gelecek enerjiyle havuzun ısıtılması teklifini kabul etti. Karara itiraz eden Unison adlı sendika, projeyi "hastalıklı" bir fikrin ürünü olarak nitelerken, belediye yetkilileri proje sayesinde yılda 14 bin sterlin tasarruf edilebileceğini savundu ve krematoryumun bacasından dışarı salınan sıcaklığın bu yazdan itibaren 25 metrelik havuzu ısıtmak için kullanılacağını bildirdi. Sözkonusu yöntemin Avrupa'nın birçok yerinde kullanıldığını belirten Belediye Başkanı Carole Gandy, elektronik posta, mektup ve telefonla görüş belirtenlerin yaklaşık yüzde 80-90'ının projeye destek verdiğini kaydetti. Bu arada Redditch'in yakınlarındaki Warwick Belediyesi, 15 yıldır krematoryumun ısısını konutların ısıtılmasında kullanıyor.