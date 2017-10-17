Yüzleşme cinayeti sanığına 25 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da eşinden boşandıktan sonra kendisiyle evleneceği yönünde söz verdiğini öne sürdüğü 47 yaşındaki Ertem Yöntem\'i tartıştıkları minibüste bıçaklayarak öldüren 44 yaşındaki Zahide Ökçe önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezayı daha sonra 25 yıla indirdi. Ökçe, \"Ben bu kadar cezayı hak etmedim\" diyerek ağladı.

Bursa\'nın Karacabey İlçesi\'nde servis şoförü Ertem Yöntem, eşinden boşanan ve ailece tanıştıkları Zahide Ökçe ile aşk yaşamaya başladı. Geçen yıl ağustos ayında, eşinin kendisini boşayıp Ökçe ile nikah kıyacağını söylentlerini duyan Fevziye Yöntem, bu konuyu Yöntem\'e açtı. Sinirlenen Ertem Yöntem, \"Gel seni yüzleştireyim\" diyerek, eşi Fevziye ve sevgilisinin boşandığı eşinden olan oğlu Oğuzhan Sarı ile bir komşularını da yanına alarak, Zahide Ökçe\'nin çalıştığı fabrikaya gitti. Haber verilmesi sonucu Ökçe, çalıştığı fabrikadan izin alıp, kapıda bekleyen Yöntem çifti ve oğlunun da içersinde olduğu minibüse bindi. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Zahide Ökçe, çantasından çıkardığı sustalı tabir edilen bıçakla Erdem Yöntem\'i öldürdü.

Cinayet sonrası evinde yakalanıp tutuklanan Zahide Ökçe ile savcılıkta serbest bırakılan oğlu Oğuzhan Sarı hakkında \'kasten adam öldürmek\' suçundan Bursa 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Zahide Ökçe ifadesinde, \"Ertem, eşinden boşanıp benimle evleneceğini söylüyordu. Ona inandım. Ayrıca, bu ilişkiden eşinin de haberi vardı. Ertem sözünü tutmadı. Sonrasında bana, \'Seni oğluna rezil edeceğim\' diyerek tehdit etmeye başladı. Olay günü mesaj atıp işyerime geleceğini söyledi. Önce inanmadım. Sonra eşi Fevziye Yöntem, yanına aldığı oğlum Oğuzhan ile fabrikanın önüne geldi. Oğuzhan yanlarında olduğu için izin alıp çıkıp aracına bindim. Burada tartıştık. Bir ara oğluma, \'Annenin gidişatı kötü. Karacabey\'e tezgah açmış\' dedi. Sonra da söze tepki gösteren oğluma vurmaya başlayınca, çantamda bulunan bıçağı çıkardım. Ayırmak için aralarına girdim. Üzerime doğru gelince bıçak ona saplandı. Ben onu öldürmek istemedim\" dedi.

Son duruşmada önceki savunmasını tekrarlayan Zahide Ökçe, beraatini istedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Oğuzhan Sarı\'nın beraatine karar verirken, Zahide Ökçe\'yi ise ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet, bu cezayı 25 yıla indirdi. Aldığı cezayı duyunca şoke olan Zahide Ökçe duruşma salonunda, \"Ben bu cezayı hak etmedim\" diyerek ağladı.



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