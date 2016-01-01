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Yüzlerce yolcunun saatlerdir beklediği Atatürk Havalimanı'nda arbede çıktı

Uçuşları iptal edilen yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kaldı

01 Ocak 2016 20:47

Hava yolları şirketlerinin hava koşullarını gerekçe göstererek uçuşları iptal etmesinin ardından Atatürk Havalimanı'nda mahsur kalan yüzlerce yolcu, yaşananlara isyan etti.

Yeterli personel ve yardımı alamadıklarını belirten yolcular, yılbaşı sebebiyle otellerde ya da başka hava yolu şirketlerinde de yer bulamazken; İç Hatlar bölümünde çıkan arbedeye polis müdahale etti. Özel bir havayolu şirketinin İstanbul-Diyarbakır seferini geciktirmesi üzerine yolcular İç Hatlar'da olay çıkardı. Yolcular tarafından çekilen görüntülerde, polisin kontuarlara çıkan öfkeli yolculara müdahale ettiği görüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sınav için Diyarbakır'a giden yolculardan Ahmet Arslan, “Diyarbakır a gidiyorum, yarın açık öğretim sınavlarım var. 2 gündür bekliyoruz. Çok mağduruz. Bu kadar insan mağdur. 400 kişi var burada. 24 saat önce bize bilgi verilse bizde kendimizi ayarlayacağız. Bize bilgi verilmiyor“ dedi.

Yetkili bulamamaktan şikayetçi olan yolculardan Kadir Özturan, “Bir tane yetkili bulamadım. Yetkiliyi çağır diyoruz. Yetkili gelmiyor. Gece 2'den beri buradayım. Biri dese hava şartlarından dolayı gidemiyorsanız dese tamam Amenna" diye konuştu. 

Ailesiyle birlikte cenaze için Mardin'e gidecek olan Kadri Öktem de, “Bilseydim otobüsle giderdim. Bu saatten sonra otobüste yok. Cenazeye gidemiyorum Kaynanam vefat etti. Eşim ve çocuklarla bekliyoruz“ dedi. Bir çok seferini iptal etmek zorunda kalan THY'nin Dış Hatlar Terminali'nde bulunan bilet satış gişeleri önünde 200 metrelik kuyruk oluştu.

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