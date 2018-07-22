Yüzlerce Yahudi polis koruması eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi; Filistinliler tepki gösterdi

700'den fazla 'fanatik' Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Doğu Kudüs'ün 'Eski Şehir' bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya girdi. Hamas ve Filistin Dışişleri Bakanı yaşananlara tepki gösterdi.

720 'fanatik' Yahudi'nin bu sabah gruplar halinde İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdi.



Aralarında aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick'in de bulunduğu Yahudilerin bir müddet Mescid-i Aksa'nın avlusunda dolaştığı açıklandı.

Görgü tanıklarına göre, Aksa'nın tüm girişlerine bariyer koyan İsrail polisi, Filistinlilerin avluya girmesine kimlik kontrolünün ardından izin verdi.



Yahudilerin Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü nedeniyle Mescid-i Aksa'ya girişlerin gün boyu devam etmesi bekleniyor. Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Hamas'tan Mescid-i Aksa baskınına tepki



Bu arada Hamas, yüzlerce 'fanatik' Yahudi'nin, Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya girmesini eleştirdi.



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "işgalci İsrail hükümeti ve ABD yönetimi tarafından yürütülen örgütlü ve sistematik din savaşı politikası" çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.



Bu politikaların Filistin ve İslam kimliğini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, İslam alemine, Aksa'yı başta Yahudileştirme olmak üzere tüm tehlikelerden koruma çağrısı yapıldı.



Açıklamada ayrıca, Batı Şeria, Kudüs ve İsrail'de bulunan Filistin halkı da İsrail'in ırkçı saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'ya gitmeye çağrıldı.

"Baskın 'Yahudi ulus devlet' yasasının ilk uygulamasıdır"



Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri de yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik söz konusu ziyareti "Yahudi ulus devlet" yasasının ilk uygulaması, Kudüs sakinlerine ve mukaddesata yönelik saldırıların yeni döneminin başlangıcı olarak değerlendirdi.



Aruri, Filistin halkının büyük tepki gösterdiği Mescid-i Aksa'daki elektronik kapı uygulamasının (Temmuz 2017) üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Halkımızın Aksa'nın kutsallığına zarar verecek girişimlere izin vermeyeceğine eminiz" ifadesini kullandı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı baskını kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı da, yüzlerce 'fanatik' Yahudi'nin polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesini eleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaşanan durum, Eski Şehir bölgesini Yahudileştirme politikası çerçevesinde ele alındığı belirtilerek, İsrail'in bu politikasını, Mescid-i Aksa ve statüsüne zarar veren siyasi kararlarına taraftar kazanmak için uyguladığı ifade edildi.



İsrail'in Mescid-i Aksa'nın yerine iddia ettikleri tapınağı inşa planları yaptığına işaret edilen açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bu planların durdurulması için acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu.