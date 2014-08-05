Yüzlerce Ukrayna askeri Rusya'ya geçti

Toplam 438 Ukraynalı askerin önceki gece Ukrayna'dan Rusya'ya geçtiği doğrulandı. Geçişin meydana geldiği Rostov bölgesinin sınır muhafaza komutanlığı sözcüsü Vasili Malayev, Ukraynalı askerlerin iltica talep ettiğini ileri sürdü. Malayev, Ukraynalı askerlerin "savaşmaktan yorulduğunu, daha fazla devam etmek istemediklerini" iddia etti. Ukraynalı askerlerin 180'inin gün içinde ülkelerine geri gönderileceği açıklandı.

Ukraynalı askerlerin ülkelerine geri dönüşünün sağlanacağını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev yönetiminin bu askerleri firari statüsüyle askeri mahkeme önüne çıkarmamasını istedi. Lavrov, "Kendi vatandaşına silah çekmek istemeyen askerlere hain damgası vurmak kabul edilemez" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsünün konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, 311 asker ve sınır muhafızının ayrılıkçılar tarafından kuşatıldıkları için Rusya topraklarına geçmek zorunda kaldıkları vurgulandı. Sözcü, "Askerlerimizi ülkelerine geri getirmek için Rusya ile irtibat halindeyiz" dedi.