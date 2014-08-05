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Dünya
Deutsche Welle

Yüzlerce Ukrayna askeri Rusya'ya geçti

Doğuda ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda meydana gelen 'tuhaf olaya' herkes kendince açıklık getirdi. Ukraynalı askerlerin Rusya'ya geçtiğini iki taraf da doğruladı. Ancak geçişin gerekçeleri çelişiyor.

05 Ağustos 2014 14:43

Toplam 438 Ukraynalı askerin önceki gece Ukrayna'dan Rusya'ya geçtiği doğrulandı. Geçişin meydana geldiği Rostov bölgesinin sınır muhafaza komutanlığı sözcüsü Vasili Malayev, Ukraynalı askerlerin iltica talep ettiğini ileri sürdü. Malayev, Ukraynalı askerlerin "savaşmaktan yorulduğunu, daha fazla devam etmek istemediklerini" iddia etti. Ukraynalı askerlerin 180'inin gün içinde ülkelerine geri gönderileceği açıklandı.

Ukraynalı askerlerin ülkelerine geri dönüşünün sağlanacağını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev yönetiminin bu askerleri firari statüsüyle askeri mahkeme önüne çıkarmamasını istedi. Lavrov, "Kendi vatandaşına silah çekmek istemeyen askerlere hain damgası vurmak kabul edilemez" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsünün konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, 311 asker ve sınır muhafızının ayrılıkçılar tarafından kuşatıldıkları için Rusya topraklarına geçmek zorunda kaldıkları vurgulandı. Sözcü, "Askerlerimizi ülkelerine geri getirmek için Rusya ile irtibat halindeyiz" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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