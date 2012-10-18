Yüzlerce Türk Irak'ta alıkonuldu

Irak güvenlik güçleri, hac mevsiminde çalışmak üzere Irak üzerinden Suudi Arabistan'a gitmekte olduğu belirtilen yüzlerce Türk'ü alıkoydu.

AA muhabirinin Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden edindiği bilgiye göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin denetimindeki İbrahim el Halil gümrük kapısından aldıkları vizeyle, hac mevsiminde çalışmak için Irak üzerinden Suudi Arabistan'a gitmeye çalışan yüzlerce Türk, merkezi hükümete bağlı Irak güvenlik güçlerince alıkonuldu.

Bağdat'ın kuzeyindeki Selahaddin vilayetinin emniyet müdürlüğünden bir yetkili ise, polisin sabah erken saatlerde Suudi Arabistan'a gitmekte olan 14 otobüsteki 90 Türk'ü, merkezi hükümetten vize almadığı gerekçesiyle durdurduğu, Bağdat'tan gelecek yeni bir emre kadar Türk vatandaşlarının güvenli bir yerde tutulmaya devam edileceği bilgisini verdi.