Yüzlerce taraftar otobanda birbirine girdi!

T24 - Macaristan 1. Futbol Ligi'nin (Sopron Ligi) bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmek üzere olan Debrecen takımı ile Ferençvaroş takımının taraftarları, M3 otobanında topluca kavga etti.





Macar polisinin yaptığı açıklamaya göre, Ujpeşt maçına için Budapeşte'ye yola açıkan Debrecenli taraftarlar ile Diosgyör deplasmanına giden Ferençvaroş taraftarları otoban parkında tesadüfen karşılaştı.





Taraftarlar karşılıklı sözlü sataşmaların ardından kavga etti. Yüzlerce taraftar birbirine girerken, çok sayıda kişi yaralandı.





Olaylara zorlukla müdahale eden Macar polisi, 60 taraftarı gözaltına aldı.