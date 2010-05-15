T24 LogoT24 Logo
Spor

Yüzlerce taraftar otobanda birbirine girdi!

Macaristan 1. Futbol Ligi'nde Debrecen takımı ile Ferençvaroş takımının taraftarları, M3 otobanında topluca kavga etti.

15 Mayıs 2010 03:00

T24 - Macaristan 1. Futbol Ligi'nin (Sopron Ligi) bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmek üzere olan Debrecen takımı ile Ferençvaroş takımının taraftarları, M3 otobanında topluca kavga etti.


Macar polisinin yaptığı açıklamaya göre, Ujpeşt maçına için Budapeşte'ye yola açıkan Debrecenli taraftarlar ile Diosgyör deplasmanına giden Ferençvaroş taraftarları otoban parkında tesadüfen karşılaştı.


Taraftarlar karşılıklı sözlü sataşmaların ardından kavga etti. Yüzlerce taraftar birbirine girerken, çok sayıda kişi yaralandı.


Olaylara zorlukla müdahale eden Macar polisi, 60 taraftarı gözaltına aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24