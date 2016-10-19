Yüzlerce sivil Musul'dan 'kaçtı'

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'un IŞİD'den geri alınması için başlatılan operasyonda üçüncü güne girildi. Birleşmiş Milletler (BM), yaklaşık 900 kişinin kentten ayrılarak Suriye'ye geçtiğini açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Musul'dan ayrılan sivillerin Suriye'de mülteci kampına yerleştirildiğini belirtti.

Bunun, kentten kaçan ilk büyük sivil grup olduğu bildiriliyor.

BBC muhabiri Richard Galpin, sivillerin bir süre burada tutulduktan sonra Irak içinde güvenli bir bölgeye yerleştirileceğini söyledi.

Galpin, "Sivillerin büyük gruplar halinde kenti terk etmesi, IŞİD'in kentten ayrılan kişlieri durduramadığı anlamına gelebilir" dedi.

Ancak bazı IŞİD'lilerin kaçmak için aynı rotayı kullanmasından endişe ediliyor.

Yaklaşık 5 bin IŞİD'linin bulunduğu tahmin edilen kentte halen 700 bin kadar sivilin yaşadığı sanılıyor.

Reuters'a konuşan Halepliler, IŞİD'in halkın kenti terk etmesini engellediğini ve sivilleri hava saldırılarının hedefi olması muhtemel binalara yönlendirdiğini söylemişti.

Musul operasyonu nedeniyle kenti terk eden siviller için Birleşmiş Milletler, Musul yakınlarında bir kamp inşa ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande operasyonun ilk aşamasında 200 bin kadar kişinin barınağa ihtiyaç duyacağı varsayımıyla hareket ettiklerini söyledi.

IŞİD'in Haziran 2014'te ele geçirdiği Musul'un geri alınmasına yönelik operasyona Pazartesi günü başlanmıştı.

Operasyona Irak ordusu önderlik ediyor.

Kürt peşmergelerin de dahil olduğu operasyona, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon da havadan destek veriyor.