Yüzlerce sığınmacı Makedonya yolunda



Perşembe gününden bu yana sınırda bulunan sığınmacılar, şiddetli yağmur ve düşen sıcaklıklara rağmen cuma gecesini yerde uyuyarak geçirdi.

Ordu sözcüsü Mirce Gjorgoski, ormanlık tepelerde ordu birliklerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Ancak Üsküp, polis ve sığınmacılar arasında yaşanan ve sekiz sığınmacının hafif yaralandığı çatışmalar sonrası, sınırlı sayıda sığınmacının ülkeye girişine izin verme kararı aldı.

Cuma geç saatlerde Makedonya polisi, sadece küçük bir grubun sınırı geçip, trenlerle Batı Avrupa'ya doğru yolculuğa çıkmasına izin verdi.

BM'nin verilerine göre her hafta çoğu Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen binlerce mülteci Yunanistan üzerinden Makedonya ve Sırbistan'a gelip AB ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.

Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçen ve Makedonya sınırına ulaşmayı başaran 49 yaşındaki Suriyeli doktor Samir Moin, “Yağmur yağdı ve insanlar kendilerini koruyamadı. Bir anne kızını kaybetti ve bütün gece ona seslendi” dedi. Günlerdir sınırda olduğunu söyleyen Moin, Norveç'e gitmek istediğini kaydetti.

Bu arada yüzlerce sığınmacının daha Yunan sınırı tarafından Makedonya'ya doğru hareket halinde olduğu belirtildi.