Yüzlerce Rohingyalı yaklaşık iki ay boyunca denizde sürüklendikten sonra kurtarıldı

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Bangladeş sahil güvenliği, yaklaşık 2 aydır denizde olan bir tekneden 382 Rohingyalı mülteciyi kurtardığını açıkladı.

Sahil güvenlik sözcüsü, bir haber üzerine harekete geçtiklerini ve tekneyi üç günlük arama sonucunda bulduklarını bildirdi. Teknenin denizde kaldığı süreçte 32 kişinin hayatını kaybettiği ve denize atıldığı belirtildi.

Sözcü Shah Zia Rahman yaptığı açıklamada, "Çok kalabalık bir balıkçı teknesinden en az 382 Rohingyayı kurtardık ve onları Teknaf yakınlarındaki bir kumsala getirdik. Açıktan ölüyorlardı" dedi.

Açıklamada teknenin 58 gündür denizde ve 7 gündür Bangladeş karasularında olduğu ifade edildi.

Yerel gazete The Dhaka Tribune'e göre mülteciler Bangladeş'in güneydoğusundaki bir kamptan Malezya'ya gitmek için yola çıktı, ancak ülke Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun sahil güvenlik önlemleri alınca geri dönmeye çalıştı.

Rahman, mültecilerin nereden geldiğiyle ilgili bir soruşturma yürütüleceğini belirtti. Sözcü, Koronavirüs endişesiyle tekneden kurtarılanların indirildikleri yerde karantinaya alındığını ve bu yüzden henüz sorgulanamadığını ifade etti.