Yüzlerce polis silahlı 'Rambo'yu arıyor

T24 - Kadıköy AKP İlçe Binası önünde nöbet tutan bir polisin dalgınlığı sonucu "MP5" model otomatik silah çalındı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis, silahı "Rambo" lakabıyla tanınan Fenerbahçe taraftarı Okan Güler'in çaldığını belirledi. Alarma geçen polis, Kadıköy'ü didik didik aradı. Aranan yerlerden biri de yarın derbinin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'ydı. Gece yarısı stadın ışıkları yakıldı ve yüzlerce polis stadı aradı. Ancak ne Güler ne de silaha ait bir iz bulunamadı.

AKP Kadıköy İlçe Binası önündeki polis noktasından dün akşam saatlerinde bir polise ait "MP5" silah kayboldu. Görevli polisin kulübede unutarak ayrılmasından faydalanan bir kişinin silahı aldığı tespit edildi. Alarma geçen polis hemen güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucu içinde 30 mermisi bulunan otomotik silahın "Rambo" lakabıyla tanınan Fenerbahçe taraftarı Okan Güler tarafından çalındığı belirlendi.



Stad bile arandı



Alarma geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri heryeri didik didik aradı. Aramaya yüzlerce polis katıldı.



Aranan yerlerden biri de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'ydı. Gece yarısı stadın ışıklarını yakan polis, "Rambo"yu burada da aradı.



Aramaları genişleten polisler otoyol kenarları ve ilçedeki parkları hatta hastane bahçesini dahi aradı. Ancak şu ana kadar Güler ve silaha ait bir iz bulunamadı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü’nün bizzat yürüttüğü aramalar hala devam ediyor.





"Rambo görüldü" alarmı



Gece boyunca yapılan aramalardan sonuç çıkmazken saat 09.00 sıralarında Güler'in stad yakınındaki bir sokakta görüldüğü öne sürüldü.

