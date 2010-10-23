T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüzlerce polis silahlı 'Rambo'yu arıyor

"Rambo" lakaplı F. Bahçeli Okan Güler, Kadıköy AKP İlçe Binası önünde nöbet tutan bir polisin dalgınlığı sonucu "MP5" model otomatik silahı çald

23 Ekim 2010 03:00

T24 - Kadıköy AKP İlçe Binası önünde nöbet tutan bir polisin dalgınlığı sonucu "MP5" model otomatik silah çalındı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis, silahı "Rambo" lakabıyla tanınan Fenerbahçe taraftarı Okan Güler'in çaldığını belirledi. Alarma geçen polis, Kadıköy'ü didik didik aradı. Aranan yerlerden biri de yarın derbinin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'ydı. Gece yarısı stadın ışıkları yakıldı ve yüzlerce polis stadı aradı. Ancak ne Güler ne de silaha ait bir iz bulunamadı.

AKP Kadıköy İlçe Binası önündeki polis noktasından dün akşam saatlerinde bir polise ait "MP5" silah kayboldu. Görevli polisin kulübede unutarak ayrılmasından faydalanan bir kişinin silahı aldığı tespit edildi. Alarma geçen polis hemen güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucu içinde 30 mermisi bulunan otomotik silahın "Rambo" lakabıyla tanınan Fenerbahçe taraftarı Okan Güler tarafından çalındığı belirlendi.
 

Stad bile arandı
 
Alarma geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri heryeri didik didik aradı. Aramaya yüzlerce polis katıldı.
 
Aranan yerlerden biri de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'ydı. Gece yarısı stadın ışıklarını yakan polis, "Rambo"yu burada da aradı.
 
Aramaları genişleten polisler otoyol kenarları ve ilçedeki parkları hatta hastane bahçesini dahi aradı. Ancak şu ana kadar Güler ve silaha ait bir iz bulunamadı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü’nün bizzat yürüttüğü aramalar hala devam ediyor.


"Rambo görüldü" alarmı
 
Gece boyunca yapılan aramalardan sonuç çıkmazken saat 09.00 sıralarında Güler'in stad yakınındaki bir sokakta görüldüğü öne sürüldü.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24