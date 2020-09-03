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Yüzlerce kişi tarafından aranan kayıp çocuk, kanepenin arkasında uyurken bulundu

03 Eylül 2020 23:35

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kaybolduğu düşünülen ve yüzlerce kişinin aradığı 5 yaşındaki çocuk, kendi evinde kanepenin arkasında uyurken bulundu.

Deniz Mahallesi’nde 5 yaşındaki Adnan M. evde olmadığı fark edildi. Aile Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve çok sayıda vatandaş tarafından arama çalışması başlatıldı. Bu sırada belediye hoparlöründen yapılan anonsla çocuk kaybolduğunu öğrenen yüzlerce vatandaş da ara sokaklar ve gideceği alandaki çalışmalara destek verdi.

2 saat süren çalışmadan sonra çocuğun kanepenin arkasında uyuduğu fark edildi.

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