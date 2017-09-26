Yüzlerce kişi havalandırması çalışmayan havalimanında mahsur kaldı

Çeviri: Gonca Tokyol

Maria kasırgasının vurduğu Porto Riko’da, aralarında bebek, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yüzlerce kişi ülkenin en büyük uluslarası havalimanı Luis Muñoz Marin Havalimanı’nda (SJU) mahsur kaldı. Havalimanında havalandırmanın çalışmadığı belirtilirken, yolcuların yiyecek sıkıntısı yaşadığı ve yerlerde yattığı kaydedildi.

SJU yönetiminden pazar günü yapılan açıklamada, 3 gün önce açılan havalimanının hala acil durum koşullarında faaliyet gösterdiğine dikkat çekilerek, günde sadece 10 uçuşa izin verildiği duyuruldu. Açıklamada, “Acil durum planlarına uygun bir şekilde çalışmaya devam ettiğimiz için havalandırma çalışmıyor ve bazı hizmetlere ulaşım kısıtlı” ifadelerine yer verildi.

SJU’nun resmi Facebook sayfasında öfkeli bir paylaşımda bulunan Claritza Brown isimli bir yolcu, pazar gününden bu yana havalimanında olduklarını belirterek, “Hepimize işkence yapıyorsunuz. Çalışanlarınız yiyecek yemeğimiz olup olmadığıyla ilgilenmedi ve yanımızdaki çocuklara yardımcı olmak için hiçbir şey yapmadı. Gidecek hiçbir yerimiz olmadığında, biz 100 kişiyi karanlık bir deliğe sürüklediniz ve cezaevindeki suçlular gibi yemeğe ulaşımımızı kısıtladınız” dedi.

Havalimanından pazar gecesi ayrılan Miami Herald muhabiri Patricia Mazzei de Twitter’da, “SJU havalimanı tam bir karmaşa halinde. Terminal binasında elektrik yok, karanlık, sıcak ve yolda kalmış insanlarla dolu” paylaşımında bulundu. Elektrik probleminin giderildiğini aktaran CBS News muhabiri David Begnaud ise bunun dışında durumun değişmediğini kaydetti. Peurto Rico Valisi Ricardo Rossello ise Begnaud’a yaptığı açıklamada, havalimanında kalanlara gıda göndermeyi planladıklarını söyledi.