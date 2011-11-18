Yüzlerce kişi gözaltında

T24 -

Birçok kentte eylem vardı

Wall Street eylemlerinin ikinci ayını tamamlaması nedeniyle Amerika'nın birçok noktasından düzenlenen gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alındı.New York'ta borsa civarında sabah saatlerinde düzenlenen yürüyüş sırasında çıkan arbedede yaklaşık üç yüz kişinin tutuklandığı bildirildi.New York'taki yürüyüş başladığında polis çevredeki sokakları kapattı ve protestocular New York'un finans merkezi yakınlarındaki kavşaklarda birikti.Çıkan arbedede onlarca kişi gözaltına alınırken, polisin bazı göstericileri sürüklediği gözlendi. Beş polis memurunun ise yaralandığı belirtildi.Günün ilerleyen saatlerinde sendikaların da katılımıyla sayıları artan binlerce New Yorklu gösterici Brooklyn Köprüsünü geçti.New York'daki Zuccotti Parkı'nda kurulan kampın polis tarafından tahliye edilmesi ardından bugün Amerika'nın çeşitli kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi.Los Angeles'teki Wall Street'i İşgal yürüyüşüne yaklaşık beş yüz kişi katılırken yaklaşık 25 kişi gözaltına alındı.Dallas'taki işgal kampı polis tarafından dağıtıldı, yaklaşık 20 gösterici tutuklandı.Portland şehrinde ise şehir merkezindeki bir bankayı işgal etmeye çalışan eylemciler gözaltına alındı.Chicago'daki eylemde şehrin köprüsü trafiğe kapatılırken, benzer bir eylem de Seattle'da gerçekleşti, University Köprüsü eylemcilerce işgal edildi.Boston, Miami, Detroit, Denver, Colorado ve başkent Washington'da da eylemler düzenlendi.Bugünkü eylemlere katılımın boyutları, ABD ve dünya çapında dayanışma gösterilerine ve eylemlere esin kaynağı olan harekette canlılık olup olmadığını gösterecek olması sebebiyle hayati olarak değerlendiriliyordu.