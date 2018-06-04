Yüzlerce Kartallı Muharrem İnce'ye destek verdi

İSTANBUL, (DHA) - KARTAL Belediyesi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye destek olmak için kolları sıvadı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde CHP Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına bağış kampanyası başlatan Kartal Belediyesi’ne yüzlerce vatandaş destek oldu.

Kartal Ziraat Bankası şubesi sabahın erken saatlerinde Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Kartal CHP İlçe Teşkilatı ve yüzlerce vatandaşı ağırladı. Ellerinde Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bulunduğu dövizlerle bankaya giren yüzlerce vatandaş, İnce’nin seçim kampanyasına bağışta bulundu.

“KARINCA KARARINCA KAMPANYAYA DESTEK OLUYORUZ”

Eşi Feray Öz ile bankaya gelerek bağış yapan Altınok Öz, “Cumhurbaşkanı adayımız 2002’den beri milletvekili. Bazıları gibi artı değeri olmayan bir insan. Dolayısıyla hepimiz karınca kararınca bu kampanyaya destek olmak amacıyla buraya geldik. Kampanyanın finansmanını halkın alın teriyle kazandığı parayla sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“CHP HALKIN DESTEĞİYLE AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYOR”

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye desteklerin tükenmeyeceğini kaydeden Kartal CHP İlçe Başkanı Muammer Çelebi ise, “Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’de halkın desteğiyle ayakta durmaya çalışıyor. Halkın iktidarını kurmak için halkın desteği ile gerçekleştirip Cumhurbaşkanlığını alacağız. Ben şimdiden Muharrem İnce’nin Cumhurbakanlığı’nı kutluyorum” diye konuştu.

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