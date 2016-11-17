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Yüzlerce kadına “İçine cin kaçmış” diyerek cinsel istismarda bulundu

Kadınlara cinsel istismarda bulunup şantaj yapan kişi Ankara'da yakalanarak tutuklandı

17 Kasım 2016 02:15

Aydın'da kendisini medyum olarak tanıtıp, yüzden fazla kadını 'Nazar duası' yapma bahanesiyle dolandırıp, genç kızlara 'İçine cin kaçmış, çıkarmak için aynı yatakta yatmamız gerekli" diyerek cinsel istismarda bulunup ardından da şantaj yaptığı iddia edilen Cengiz Ergin, tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timi ekipleri, 'Cin çıkarma' bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şikayette bulunan çok sayıda kadının ifadesi doğrultusunda araştırma yapan polis, Aydın'a 2 sene önce yerleşen Cengiz Ergin'in kendisini medyum olarak tanıtıp aralarında küçük kızların da bulunduğu kişilere, 'Gözleriniz çok güzel, size nazar duası yapayım' diye yaklaşıp samimiyet kurduktan sonra, 'Size cin kaçmış' diyerek para karşılığı 'Cin çıkarma' seansı yaptığını belirledi.

Önce istismar, sonra taciz

Cengiz Ergin'in, Aydın'da yaşadığı süre içinde yüzden fazla kadını benzer yöntemle dolandırdığı, küçük kızlara, "Cini çıkarmak için aynı yatakta yatmamız gerekli" diyerek cinsel istismarda bulunduğu, ardından da şantaj yaptığı ortaya çıktı.

Camide de dolandırdı

Polis, Cengiz Ergin'in son olarak, Beycamii'nde D.E. isimli kadını, dua etme bahanesiyle yaklaşık 10 bin lira değerindeki altınlarını ve cep telefonunu alarak dolandırdığını tespit etti. Şikayetçi olan D.E. ifadesinde, Ergin'in, kendisine cin kaçtığını, cinin camide okunacak dua ile çıkartılacağını söyleyerek birlikte camiye gittiklerini söyledi. Cengiz Ergin burada D.E.'ye, "Kadınlar üst katta namaz kılar. Sen yukarı çık ve namaza başla. Ben de aşağıda dua edeceğim. Ancak üzerinde altın ve para gibi maddi şeyler varsa onları bırak, yoksa dua kabul olmaz" dedi. Üzerindeki yaklaşık 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını ve cep telefonunu bırakıp yukarı çıkan D.E., aşağıya indiğinde Ergin'i göremeyince dolandırıldığını anladı.

Ankara’da yakalandı

Cengiz Ergin'in başkente kaçtığını belirleyen ekipler, Ankara polisiyle iletişime geçti. Ergin Kızılay Semti'nde para çekmek isterken yakalandı. Benzer suçlardan hakkında toplam 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz Ergin, Aydın'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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