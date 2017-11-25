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YÜZLERCE KADIN, İSTİKLAL CADDESİ'NDE KADINA ŞİDDETİ PROTESTO EDİYOR (1)

Haber-Kamera: Özgür EREN - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA Yüzlerce kadın, kadına şiddete karşı İstiklal Caddesi'nde yürüyor

25 Kasım 2017 21:34

Haber-Kamera: Özgür EREN - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA
Yüzlerce kadın, kadına şiddete karşı İstiklal Caddesi\'nde yürüyor.
25 Kasım Kadın Platformu’nun çağrısıyla yüzlerce kadın, Taksim Tünel\'de toplandı. Kadınlar sloganlar eşliğinde buradan yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında polisin de bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yürüyüş, basın açıklamasının ardından son bulacak.

Görüntü Dökümü:
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-Taksim Tünel\'de toplanan kadınlar
-Sloganlar atılması
-Ellerdeki dövizler, açılan pankartlar
-Genel ve detaylar

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