"Yüzlerce IŞİD'li, Türkiye'ye geçmek için bekliyor" iddiası

Irak ve Suriye'de hakimiyeti altındaki bölgeleri hızlıca kaybeden IŞİD’den ayrılan yüzlerce savaşçının Türkiye sınırındaki İdlib’e geldiği ve Türkiye’ye geçmeye çalıştığı belirtildi.

The Guardian'dan Martin Chulov'un haberine göre eski IŞİD’lilerin bir bölümü Türkiye’ye geçmiş durumda. Suudi Arabistanlı 4 cihatçının kaçakçılara 2 bin dolar ödeyerek IŞİD’lileri sınırdan geçirdiği iddia ediliyor.

"Birlikte oldukları grup tarafından kandırıldıklarını düşünüyorlar"

Ağustos ayında Suriye’den kaçan bir Suudi vatandaşının Guardian’a verdiği bilgiye göre, çoğu Suudi 300 kadar eski IŞİD’li İdlib’in kuzeyinde kendilerine ait bir topluluk oluşturdu. Bu bölge şu anda El Kaide’nin şemsiye örgütü Tahrir Şam Heyeti’nin (grupta Nusra Cephesi çoğunlukta) kontrolünde.

Evrensel’de yer alan habere göre; 26 yaşındaki Ebu Saad, “Pek çoğu, benim gibi burayı terk etmek istiyor. Pek çoğu birlikte oldukları grup tarafından kandırıldıklarını düşünüyor. Diğerleri Nusra’ya güvenmiyor. Birlikte oldukları insanların doğru yol üzerinde olduğuna inanan fazla kişi yok” diyor.

Ebu Saad, Suudilerle birlikte bazı Avrupalılar, Faslılar ve Mısırlıların bölgede Nusra Cephesi’ne karşı tampon oluşturduklarını söylüyor. IŞİD’in İdlib’de 2014’ün başlarından bu yana herhangi bir etkinliği bulunmuyor. Ancak örgütün eski üyeleri, cihatçıların kontrolündeki İdlib’i 2015’in sonlarından bu yana bir sığınma bölgesi olarak görüyor.

Haberde Ebu Saad’ın Türkiye’nin güneyine geçiş yaptığı ve “Diğerleri bana sonradan katıldı. Daha fazla kişi de yolda” dediği belirtiliyor.

2014’ün ortasından bu yana on binlerce IŞİD’linin çatışmalarda öldürüldüğü, Suriye doğumlu binlerce IŞİD üyesinin ailelerinin yanına döndüğü tahmin ediliyor. Ancak hayatta kalan ve evlerine dönmeye çalışan yabancı cihatçıların sayısı tam olarak bilinmiyor. Geri dönmeye çalışanlar, bu ülkelerin güvenliğine yönelik de önemli bir tehdit unsuru oluşturuyor.

2012’de Suriye’ye geldiğini, ilk dönem yabancı savaşçılardan oluşan Muhacirin grubunda olduğunu belirten Ebu Saad, bağlı olduğu grubun 2013’te IŞİD’e biat ettiğini söylüyor. IŞİD’de adalet görmediğini yalnızca acımasızlık gördüğünü söyleyen Ebu Saad, Suudi Arabistan’a dönmeyeceğini çünkü bunun hapis cezasına çarptırılmak anlamına geleceğini belirtiyor.