"Yüzlerce IŞİD'li Türkiye üzerinden Avrupa'ya doğru ilerliyor"

İngiliz Times gazetesi, YPG’nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’nin Rakka’da 250 kadar IŞİD militanını tahliye etmesinden sonra yüzlerce IŞİD’linin daha Avrupa’ya geçtiğini ve Avrupa’da saldırı düzenleyebileceklerini yazdı.

ABD destekli, YPG’nin ana unsurunu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Rakka’da ekim ayında IŞİD militanları ile vardığı, tartışma yaratan tahliye anlaşmasının ardından Times gazetesi, IŞİD’lilerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçtiğini, saldırılar düzenlemelerinden kaygı duyulduğunu yazdı. BBC, geçen ay IŞİD ile SDG arasında varılan anlaşma sonrası 250 militan ve aile bireyleri ile birlikte yaklaşık 3 bin 500 kişinin Rakka’dan konvoylarla tahliye edildiğini duyurmuştu. Tahliye edilen IŞİD militanlarının yanlarında silah ve mühimmat götürmelerine de izin verildiği belirtilirken bazılarının Türkiye sınırına kadar ulaştığı bildirilmişti.

‘YPG bırakıyor’

Times gazetesinin haberinde ise yüzlerce IŞİD militanının daha SDG ile Rakka’da varılan anlaşmayı fırsat bilerek Suriye’den kaçtıkları aktarıldı. Onlarcasının ise Türkiye sınırını geçmeye çalışırken yakalandığı belirtildi. Sınırı geçmek isterken yakalananlardan Saddam el Hamadi (26), “Tahliye anlaşması sırasındaki hareketlenmeyi fırsat bilerek, Türkiye’ye geçmek istedim. Benim gibi birçok kişi vardı. Bunların bir kısmı savaşçı, bir kısmı da sivillerdi. Kullandığımız yolla sınırı geçmek çok kolay. YPG yakaladıklarını 10- 15 gün tutuyor, sonra bırakıyor” diye konuştu. Haberde, bir Türk yetkilinin yakalanan kişilerin sayısında artış olduğu açıklamasına yer verilirken Britanya istihbaratına yakın bir kaynak da ülkenin AB’den çıkış sürecinde diğer Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerilimlerin “yabancı savaşçıların” ülkelerine dönüşünü kolaylaştırabileceğini söylediği kaydedildi.