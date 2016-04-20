Yüzlerce insanı dolandırdığı iddia edilen Jet Fadıl: Bu ülkenin benden yararlanması lazım

Jet Fadıl adıyla bilinen ve on yıllardır belirli aralıklarla insanları dolandırmakla suçlanan Fadıl Akgündüz ile kız kardeşi, eniştesi ve yeğeninin Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Bayrampaşa'daki Caprice Gold'un devlet onaylı proje olduğunu belirten Akgündüz, "Bu ülkenin benden yararlanması lazım ama 4 aydır cezaevindeyim" dedi.

Birgün’ün haberine göre, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut ile tutuksuz yargılanan kız kardeşi Avniye Obut ve eniştesi İbrahim Obut katıldı.

Duruşmada 100'e yakın müşteki de hazır bulunurken, savunmasını yapan Akgündüz, Bayrampaşa projesinde satışın yüzde 17'de kaldığını, 1 Kasım'dan sonra piyasaların istikrara geçmesiyle projeye ilginin arttığını ve yurt dışında yaptığı görüşmelerde "100 milyon dolarlık bir satışta mutabakata vardıklarını" iddia etti.

"Devlet onayıyla yapılan projedir"

Akgündüz, ertesi gün gazetelerde hakkında yakalama kararı bulunduğuna dair haberler çıkınca satışın durdurulduğunu dile getirerek, "Türkiye'ye dönünce savcıya gittim ve tutuklandım. Devlet onayıyla yapılan projedir. Dolandırıcılık niyetinde olan bir şirket 350 milyon lira değerindeki arsasını, yatırımcıların parasını bir projeye yatırıp projeyi de yüzde 85 seviyesine getirir mi?." dedi.

Maldivler projesinde ise toplam 19 milyon 316 bin liranın yatırımcılara iade edildiğini savunan Fadıl Akgündüz, "Müştekiler dolandırıldıkları için değil tahsilatlarını hızlandırmak için ceza davası açma yoluna gitmişlerdir. Bizim proje için gönderdiğimiz para adadaki inşaata gitmemiş. Orada zaten dolandırıldığımızı anladık. Bayrampaşa ve Maldivler'de toplam 9 bin 600 kişi var, bunlardan sadece yüzde 4'ü şikayetçi. Burada bir mağduriyet söz konusu, bir gelir kaybı var ama bu mağduriyet yüzde 83 oranında şirketi etkilemektedir." diye konuştu.

Akgündüz, "Mahkemeden, bir bilirkişi heyeti oluşturarak gerçeği ortaya çıkartmasını istiyorum. Şikayetleriyle tutuklanmama neden olan şikayetçiler hem kendi yatırımlarını hem de 9 bin 600 kişinin yatırımlarını bekletmeye almışlardır. Sayın mahkemeden bu mağduriyetin giderilmesi için beraatime eğer yargılama devam edecek ise tahliyeme karar vermesini istiyorum. Hayatım boyunca ülkemin kalkınması ve refahı için çalıştım. Doğuda otomobil fabrikaları açtım. Ülkeye faydalı olmaya çalışırken, şahısların haklarına, hukuklarına nasıl zarar verebilirim. Bu ülkenin benden yararlanması lazım ama 4 aydır cezaevindeyim." ifadelerini kullandı.

Savunmasını yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada dinlenilen müştekilerden bir kısmı evlerini satarak ya da takas ederek girdikleri projelerden devremülk alamadıklarını belirterek, sanıklardan şikayetçi oldu.



Jet Fadıl ne ile suçlanıyor?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamında 349 kişiden para toplandığı ancak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediği belirtiliyor.

Her iki projenin de tamamlanmadığı, müşterilerin mağdur edildiği ve paralarının geri ödenmediği ifade edilen iddianamede, sanıkların 349 müştekiye yönelik "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 698 yıldan 2 bin 443'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.