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Yüzlerce insan akın etti; Galler'de açık havada seks festivali

Üç günlük festivalin biletleri 55 ila 180 pound arasında değişiyor

04 Temmuz 2016 18:48

Galler’in Trellech kasabasında seks festivali düzenleniyor. Swingfields adlı festival, Avrupa’nın en büyük açık hava seks organizasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor. 700’den fazla insan, geçen hafta Galler’in ‘dingin’ kasabası Trellech’e akın etti.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; 2013’ten bu yana düzenlenen üç günlük festivalin biletleri 55 ila 180 pound arasında değişiyor. 

Festival kapsamında ne mi yapılıyor? Seks temalı partiler düzenleniyor. Seks oyuncakları için çadırlar kuruluyor, açık havada grup seks partileri yapılıyor.

Fotoğraf çekilmesi yasak olmasına karşın, medyaya sızan fotoğraflar içeride yaşananları gözler önüne seriyor. Örneğin bir kadın iki erkekle sevişiyor. Bir çift açık havada cinsel ilişkiye girerken, diğerleri izliyor.

İngiliz The Sun gazetesi muhabiri kimliğini saklayarak organizasyona katıldı ve içeride yaşananları haberleştirdi. Manchester’dan gelen Bill adlı bir festivalci, “Buna inanamıyorum. Devasa bir porno filmin ortasında olmak gibi bir şey” dedi. Leeds’li And Wendy ise “İstediğiniz her şeyi yapabileceğiniz üç günlük bir eğlence” diyor.

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