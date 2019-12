-Yüzlerce hasta hastanelere intikal ettirildi ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, Van'daki deprem sonrasında yaralı ve ölü sayısıyla ilgili olarak şu an için bir sayı vermenin doğru olmadığını belirterek, ''Ancak, şu an yüzlerce hastamızın, hastanelere intikal ettirildiğini söyleyebiliriz'' dedi. Kafkas, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada Van'da meydana gelen deprem sonrası Bakanlık olarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Büyük felaketten dolayı Türk milletine geçmiş olsun dileğinde bulunan Kafkas, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yararlılara acil şifalar temennisinde bulundu. Acil Afet Koordinasyon Merkezinin 24 saat açık olduğunu ve tüm takiplerin anında yapıldığı belirten Kafkas, şöyle devam etti: ''Buradan sağlıkla ilgili tüm çalışmaları takip ediyoruz, hareket halindeki tüm ambulansları, uçakları, helikopterleri görebiliyoruz. Şu anda bizim Van'a intikal eden araçlarımıza baktığımızda, 145 ambulansımız hareket halinde. Bitlis'e, Muş'a, Ağrı'ya, Erzurum'a çok sayıda hastamız ulaştırılmış durumda. Çevreden de ambulanslar geliyor. 102 uzman ekibin büyük bir kısmı bölgeye intikal etti, kalan kısım da ulaşmak üzere. 500'ün üzerinde sağlık çalışanı, kurtarma ekibi bölgede. Türkiye'de en organize olan UMKE, bu olayda da çok sıkı bir çalışma gösteriyor ve bölgede çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca, 3 ambulans helikopterimiz yaralı nakline devam ediyor, iki ambulans helikopterimiz, 3 uçağımız ve 4 ambulans helikopterimiz daha oraya intikal etmek üzere.'' Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Erzincan programını yarıda keserek bizzat bölgeye gittiğini anımsatan Kafkas, ''Orada sağlıkla ilgili bütün çalışmaları koordine ediyor'' dedi. -''Erciş'te de 2 hastanenin kurulma çalışmaları sürüyor''- Kafkas, iki hastanenin Van'ın merkezinde kurulduğunu, Erciş'te de 2 ayrı hastanenin kurulma çalışmaların sürdüğünü söyledi. ''Yaralıların hangi hastanelerde tedavi altına alındığına ilişkin bir soru üzerine Kafkas, ''Beş tane hastanemiz var. Özellikle Van'da yeni bitirdiğimiz eğitim araştırma hastanemiz çok önemli bir hastane. Bu hastane, gelen hastaları kabul edebilecek durumda. İyi ki zamanında bitirmişiz. Bunun dışında çevre illerdeki hastanelerimize de yaralılarımız intikal ediyor'' diye konuştu. Kafkas, yaralı ve ölü sayısı ile ilgili olarak şu an için bir sayı vermenin doğru olmadığını ifade ederek, ''Ancak, şu an yüzlerce hastamızın, hastanelere intikal ettirildiğini söyleyebiliriz'' diye konuştu.