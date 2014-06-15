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Dünya

Yüzlerce gönüllü silahlarıyla Irak Ordusu'na başvurdu

IŞİD'in ilerleyişini durdurmak için yüzlerce kişi gönüllü olarak orduya yazılıyor

15 Haziran 2014 10:40

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının Musul'dan sonra göz diktiği başkent Bağdat'ta güvenlik önlemleri artırıldı. IŞİD'in ilerleyişini durdurmak için yüzlerce gönüllü ise orduya yazılıyor.

IŞİD militanlarıyla Şii milisler arasındaki çatışmalar, başkent Bağdat'a 80 kilometre kadar yaklaştı. Bu nedenle Bağdat'ta güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Militanların ilerleyişini durdurmak için yüzlerce kişi de gönüllü olarak orduya yazılıyor. Bağdat'ta askerlik şubelerinin önünde kuyruk oluşturan gönüllüler, "Ülke topraklarını korumak için geldik. Herhangi bir maddi beklentimiz yok" diyor.

Dış mahallerinde çatışmaların sürdüğü Samarra kentine süpriz bir ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Nuri el Maliki ise, IŞİD ve El Kaide militanlarını yok edene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Irak Başbakanı Nuri el Maliki, IŞİD'le sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Hiçbir zaman mezhepçi olmadıklarını belirten Irak Başbakanı Nuri el Maliki,  "Artık Şii, Sünni gibi lafları bırakın Iraklılardan bahsedin" dedi.

Samarra'da Şiiler için kutsal sayılan Askeriye Türbesi'ni ziyaret ederek dua eden Maliki, birliklerini terk eden Irak askerlerini de uyardı. Maliki bu askerlerin cepheye dönmemeleri halinde idam cezasına çarptırılacağını söyledi.

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