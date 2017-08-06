Yüzlerce Filipinli anneden toplu emzirme eylemi

Filipin'de 2 bine yakın anne, Pasig kenti stadyumunda bir araya gelerek anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla toplu emzirme eylemi yaptı.Filipinli 2 bine yakın anne, anne sütünün önemine dikkat çekmek için Manila kentinin doğusundaki toplu emzirme eylemi gerçekleştirdiler.

Sivil toplum örgütü Breastfeeding Pinays’ın insiyatifiyle düzenlenen eylem ile ülkede yüksek olan bebek ölümlerine karşı, doğumdan sonraki ilk altı ayda, bebeklerin anne sütü ile beslenmesinin önemine dikkat çekilmek istendi.

Toplu emzirme eyleminde, anneler bir yandan bebeklerini emzirirken diğer yandan da ‘‘Yeni nesil anneler emzirmeyi seviyor’’, ‘‘Meme en iyisi’’, yazan pankartları kaldrıdılar.

Düzenleyiciler eylem ile bir yandan da annelerin ülkede tabu olan açık alanlarda bebeklerini emzirmekten çekinmemelerine vurgu yapmak istiyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2013 yılında yaptığı bir araştırmada Filipinli annelerin sadece yüzde 34’ü bebeklerini doğumdan sonraki ilk ayda emzirdiği, yüzde 36’sın da bebek mamaları kullandığı ortaya çıktı.

Araştırmada ortaya çıkan sonucun bebek sağlığı açısından alarm verici olduğu, bunda çocuk maması üreticisi firmalarının agresif pazarlama yöntemlerinin de etkili olduğu belirtildi.

Filipinli anneler arasında ilk 24 günde anne sütü ile emzirmenin ardından, beslenmeye çocuk mamaları ile devam etmenin hala çok yaygın olduğu biliniyor. (DHA)