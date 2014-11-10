Yüzlerce dava sil baştan görülebilir...

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasından sonra bu mahkemelerde görülmeye devam eden davaların geçersizliğine ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru kararı aldı.

Milliyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre AYM başvuruyu haklı bulursa Ergenekon, Balyoz ve KCK başta olmak üzere birçok davada özel yetkili mahkemelerin yaptığı işlemler geçersiz hale gelecek ve davalar yeniden görülecek.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, KCK Basın davasında Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı iptal başvurusunun Ergenekon, KCK, öğrenci davaları ile diğer örgüt davalarının tamamının yeniden görülmesine neden olacak çok önemli bir başvuru olduğu belirtildi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta görülen duruşmada sanık avukatı Ercan Kanar tarafından özel yetkili mahkemeleri kaldıran 6526 sayılı Yasanın 1. Maddesi ile Terörle Mücadele Kanunu’na eklenen geçici 14/4 maddesinin Anayasaya aykırı olduğuna ilişkin sunduğu dilekçe okundu.

Kanar, özel yetkili mahkemelerin kapatılmasına rağmen, yaptıkları işlemlerin geçerli sayılamayacağını belirterek davaların kaldıkları aşamadan devam etmesine ilişkin hükmün Anayasa’ya aykırı olduğunu ve iptal edilmesi için Anayasa’ya Mahkemesi’ne başvurulması gerektiğini belirtti. Duruşma savcısı Taner Tabel de avukatlarının görüşüne destek verdi.

Mahkeme davayı askıya aldı

Mahkeme de Anayasa’ya aykırılık itirazını ciddi bularak AYM’ye başvurmaya karar verdi. Kararda kanunun “bulundukları aşamadan itibaren kovuşturmaya (davaya) devam edilmek üzere” ibaresinin Anayasaya aykırılık iddiası ile dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda vereceği karara kadar davanın geri bırakılmasına hükmetti. Anayasa Mahkemesi bu iptal başvurusunu kabul ettiği takdirde özel yetkili mahkemelerin kaldırıldığı tarihte devam eden bütün davalar sıfırlanacak. Söz konusu tarihte kesinleşmemiş davalarda özel yetkili mahkemelerin yaptığı bütün işlemler geçersiz sayılacak. Yani sanık savunmaları, bilirkişi incelemeleri, tanık ifadelerinin alınması gibi işlemlerin tamamı davaların devredildiği mahkemelerce yeniden yapılacak. AYM’nin iptal başvurusunu kabul etmesi halinde Ergenekon, KCK, Askeri Casusluk, Oda TV, gibi davaların tamamı yeniden görülecek.

Balyoz'u da etkilenecek

AYM’nin, söz konusu düzenlemeyi iptal etmesi durumunda Balyoz ve Şike gibi yeniden yargılama yapılan davaların nasıl etkileneceği de tartışma konusu olacak. Hukukçular bu sorunun her davanın kendine özgü koşullarında değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Balyoz davasında AYM’nin verdiği ihlal kararından sonra başlayan yeniden yargılamada, sadece ihlal olarak görülen usul eksikliklerinin giderilmesi söz konusu olacak. Bu durumda AYM, düzenlemeyi iptal ederse, davanın başından beri yapılan işlemler geçersiz hale gelecek ve davada yeniden yargılama kapsamı genişleyecek. Şike davasında ise mahkeme Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılan değişiklikleri yeniden yargılama nedeni saymış ve tüm işlemlere yeniden başlamıştı. Bu yüzden AYM’nin olası bir iptal kararının, zaten sıfırdan başlayan Şike davasını etkilemeyeceği belirtiliyor.