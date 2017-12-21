Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde 'aşık' oynayıp, kızakla kaydılar

Suat İNCEDERE/ÇILDIR (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN\'ın Çıldır ilçesinde yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü\'nde babalar, çocukları ile birlikte \'aşık\' oynadı, topaç çevirdi, kızakla kaydıktan sonra Eskimo usulü balık tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi\'nin 124 bin metrekare alanıyla Van Gölü\'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi ile birlikte yüzeyi tamamen buzlu kaplandı. Karşı dağların bembeyaz karla örtülmesi, altında masmavi buz tutan Çıldır Gölü tablo gibi görüntüler oluştururken insanlarda bunun zevkini doyasıya yaşıyor. Çıldır Gölü\'nün etrafında bulunan köylerden biri olan Doğruyol köyünden Ömer Bilir, Barış Koç ve Selçuk Koç, çocukları ile birlikte Çıldır Gölü\'nün buz tutan yüzeyinde Türk tarihinin en eski dönemlerinden bugüne ulaşan birçok oyundan biri olan \'aşık\' oynayıp, kızakla kaydı ve daha sonra Eskimo usulü balık avladı.

Yazın olduğu gibi kışın da Çıldır Gölü\'nün nimetlerinden yararlandıklarını söyleyen Ömer Bilir, \"Aşık oyunu ülkemizde kaybolmaya yüz tutmuş oyunlardan sadece birisi. Bu oyun adını koyun, kuzu ve keçilerin arka bacaklarındaki diz ekleminde bulunan kemikten almaktadır. Dört köşesi bulunan aşık kemiği, oldukça dayanıklıdır ve eski zamanlarda insanlar tarafından oyun aracı olarak kullanılmıştır. Kırgızistan ve Kazakistan gibi Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde oynanmaktadır. Biz de yüzeyi buz tutan gölün üzerinde aşık oynadık, topaç çevirdik, kızakla kaydık ve daha sonra balık tutarak güzel bir hafta sonu geçirdik\" dedi.



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