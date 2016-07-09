Yüzer iskelede uyudular, saatlerdir aranıyorlar

İzmir’in Çeşme ilçesinde, çalıştıkları 'beach club' plajında yüzer iskele üzerinde uyuyan iki kişi, iskelelerin iplerinin rüzgarın da etkisiyle kopması sonucu kayboldu.



Çeşme'de meydana gelen olayda, kentteki popüler bir 'beach club'ta çalışan Çınar Gürses (fotoğraftaki) ve Serdar Yalçın, iddialara göre, sabaha karşı plajdaki yüzer iskelede uyuya kaldı. İlerleyen saatlerde iskelelerin ipleri, rüzgarın da etkisiyle bir anda koptu. İki genç, iplerin koptuğunu ise yorgunluktan fark etmedi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, iskele üzerindeki iki genç, bir anda sürüklenmeye başlayarak kıyıdan gittikçe uzaklaştı. Çınar Gürses ve Serdar Yalçın, daha sonra da yine iddialara göre, derin uykuda gözden kayboldu.



Aradan geçen saatler sonra gençlerin yokluğu fark edildi. Durum daha sonrada hemen Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi.

12 saattir aranıyorlar

Öte yandan, bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, hemen bir arama kurtarma çalışması başlattı. Çınar Gürses ve Serdar Yalçın, aradan yaklaşık 12 saat geçmesine rağmen bulunamadı. Bölgede çalışmaların devam ettiği belirtilirken, gençlerden gelen cep telefonu sinyalleri ile çalışmaların yürütüldüğü öğrenildi. Yapılan aramalarda da cep telefonlarından herhangi bir yanıt alınamadı.