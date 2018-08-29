Yüzen boğa 'Ferdinand' artık İzmir'de

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) RİZE\'nin İyidere ilçesinde, Kurban Bayramı\'nın birinci günü kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon\'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunan ve ünlü şarkıcı Haluk Levent tarafından satın alındıktan sonra \'Ferdinand\' ismi verilen boğa, İzmir\'in Kemalpaşa ilçesindeki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı\'na getirildi. Çiftliğin kurucu Sibel Çağlar, 3 gündür \'Ferdinand\'ın gelmesini beklediklerini söyleyerek, \"Travmatik bir çocuk. O nedenle biz geçmişini unutturmaya çalışacağız\" dedi.

Kurban Bayramı\'nın birinci günü Rize\'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon\'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan boğayı sanatçı Haluk Levent\'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu satın aldı. Haluk Levent, \'Kara Şahin\' adlı boğanın adını, 80\'li yılların çizgi film kahramanı \'Ferdinand\' olarak değiştirdi. \'Ferdinand\', dün Trabzon\'dan İzmir\'deki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı\'na gönderildi. Bir kargo şirketine ait kamyona bindirilerek 3 bin kilometre yol katettikten sonra Kemalpaşa\'daki barınağa ulaşan \'Ferdinand\', çiftlikte heyecan uyandırdı.

Çiftliğin kurucu Sibel Çağlar, süreci anlatırken, \"Ferdinand\'ı bulmak için biz, Haluk Levent ve benim arkadaşlarım seferber olduk. Ben birçok arkadaşıma \'Bu çocuğu bulalım\' dedim. \'Kesilmeden, hayattaysa bu çocuğu himayemize alalım\' dedim. Arkadaşım, Ferdinand\'ın sahiplerine ulaştı. Bu arada Haluk Levent de tweet attı. Haluk Bey, sahiplerinden benim de Ferdinand\'ı aradığımı öğrendi, Bana ulaşarak \'Ortak çalışalım ve bu çocuğu biz alalım, siz de bakımını sürdürün\' dedi. Nakili konusunda kendilerine yol göstermemizi istedi. Haluk Bey gerekli ödemeleri yaptı. Sağ olsun hayatını garanti altına aldı. Biz de nakilini ayarladık, güzergâhını çizdik. Artık bizimle\" dedi.

\'PSİKOLOJİSİNİ DÜZELTECEĞİZ\'

Ferdinand\'ın şu anda yaşadığı travmadan dolayı ürkek olduğunu, biraz da hırçınlık gösterecek gibi göründüğünü söyleyen Sibel Çağlar, \"Zaten boğalarda bu gayet normal bir davranış. Güven sağlayacağı bir süre geçecek önce, kendisine ait bir saha planlıyoruz. İnşaatına başlayacağız en kısa zamanda. Önce psikolojisini düzelteceğiz, sağlık kontrolünden geçireceğiz. Sağlık kontrolleri bittikten sonra güvenini kazanmaya başlayacağız. Güveni kazandıktan sonra, \'Patrik\' isimli bir başka boğamız var. Özgür, sevgi dolu, bir kedi ve köpekten farksız yaşamaya devam edecek\" diye konuştu.

\'GEÇMİŞİNİ UNUTTURMAYA ÇALIŞACAĞIZ\'

Ferdinand\'ın 3 bin kilometrelik bir yol katettikten sonra İzmir\'e ulaştığını aktaran Çağlar, \"Dün akşam saat 18.00 sıralarında Of\'tan yola çıktılar. Çift şoför vardı. Biz de 3 gündür hiç uyumadık diyebiliriz. Hem heyecan hem merak, hep bir arada yaşadık. Bizim omuzlarımıza şu anda ciddi bir sorumluluk yüklenmiş durumda. Çünkü çok meşhur bir çocuk. Travmatik bir çocuk. O nedenle biz geçmişini unutturmaya çalışacağız\" dedi.

\'Ferdinand\', bundan sonra, istismara uğrayan, engelli ve ölüme terk edilmiş üyelerin de yer aldığı, 700\'ün üzerinde hayvanın bulunduğu çiftlikte yaşayacak.



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