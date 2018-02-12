'Yüzen ahır' Bandırma'ya geldi; canlı hayvan ithalatı sürüyor

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın izniyle besiciler için ithal edilen büyükbaş hayvanların bulunduğu ve \'yüzen ahır\' olarak adlandırılan \'Norland\' adlı gemi, Balıkesir\'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı\'na yanaştı.

Togo bandıralı \'Norland\' adlı 2 bin 986 grostonluk, canlı hayvan taşıyan gemi, Balıkesir\'in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı\'na geldi. Bandırma Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, \'yüzen ahır\' olarak adlandırılan gemiyle hangi ülkeden, kaç hayvan getirildiğiyle ilgili ticari sır olduğu gerekçesiyle açıklama yapmadı.

Bandırma\'ya her gelişinde çevreye yaydığı koku nedeniyle vatandaşların tepkisine neden olan gemideki canlı hayvanların kamyonlarla taşınmasına başlandı.



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