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Yüze tekme vuran polise yargı yolu açıldı

İstanbul’da 1 Mayıs’ta kaldırımda oturan Songül Çiftçi’nin suratına tekme atan polis memuru için yargılama yolu göründü.

23 Aralık 2008 02:00

İstanbul’da 1 Mayıs’ta kaldırımda oturan Songül Çiftçi’nin suratına tekme atan polis memuru için yargılama yolu göründü. Kaymakamlık tarafından verilen “yargılanamaz” kararı bölge idare mahkemesince bozuldu.

İstanbul Bahçelievler Kaymakamlığı’nın yargılamaya izin vermemesi üzerine 1 Mayıs’ta yüzüne tekme yiyen Songül Çiftçi’nin bölge idare mahkemesine yaptığı itiraz karara bağlandı.

Mahkeme, polis memuru Mehmet Firuz Bayraklı’nın kasten yaralama suçundan yargılanması gerektiğine dikkat çekerek kaymakamlık tarafından verilen kararı bozdu. Polis memuru hakkında kasten yaralama suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.
Metal işçisi Songül Çiftçi, 1 Mayıs’taki gösterilerde kaçarken yere düşmüş, bu sırada koşan polislerden biri Çiftçi’inin suratına tekmeyle vurmuştu.

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