Yüzde yüz yerli insansız hava aracı hazır

Havacılığa gönül veren Özdemir Bayraktar ve 3 oğlunun geliştirdiği ilk yerli insansız hava araçlarının (İHA) TSK’ya teslim süreci başladı. Bayraktar Ailesi İHA projesini, Şırnak’ta şehit olan Yarbay Melih Gülova’ya verdiği söz üzerine geliştirdi

Kale-Baykar İş Ortaklığı tarafından geliştirilen Bayraktar Taktik İnsansız Hava Aracı (İHA), uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Dün teslimat ve kabul süreci işlemleri başlayan tüm yazılım ve donanım sistemleri Türk mühendisleri tarafından üretilen Bayraktar TB2 İHA, sürecin tamamlanmasının ardından ilk etapta 6 uçak 2 yer kontrol istasyonundan oluşan sistemiyle iki hafta içinde TSK envanterine girecek. Böylece Türk Ordusu Cumhuriyet tarihinde ilk kez taktik sınıfı ‘yerli’ bir İHA kullanmış olacak. İlk partinin ardından 2015’in ortasında yine 6 uçak ve 2 yer istasyonundan oluşan ikinci parti teslim edilecek.

Her şey bir atölyede başladı

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör’ün haberine göre, bu başarının arkasında havacılığa ve İHA teknolojisine gönül vermiş bir aile bulunuyor. Baykar Makine’yi 1984’te otomotiv sanayine üretim yapmak içini Bayrampaşa’da bir atölyede yüksek makine mühendisi Özdemir Bayraktar (65) kurdu. Özdemir Bayraktar projeyi biri işletme eğitimi almış diğer ikisi mühendis iki oğluyla yürütüyor. Ailenin en küçüğü ve pilot olan Ahmet Bayraktar (31) projelerin idari kısmıyla uğraşırken, şirketin genel müdürlüğünü ABD’de Columbia Üniversitesi’nde master yapmış endüstri mühendisi Haluk Bayraktar (35) yürütüyor. Ailenin havacılık alanında öne çıkan ismi ise ortanca kardeş Selçuk Bayraktar (34). ABD’de Pennsylvania’da Üniversitesi’nde İHA’lar, dünyanın en prestijli teknik üniversitesi MIT’de robotik kontrol sistemleri üzerine çift master yapan Selçuk Bayraktar, Georgia Tech olarak bilinen Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde de havacılık doktorası yapıyor.

Şehit Yarbay’ın vasiyeti

İHA projesi 2000 yılının başında Şırnak 6. İç Güvenlik Tugayı’na yapılan bir ziyaretle başladı. Tugaydaki komutanlardan Yarbay Melih Gülova, Özdemir Bayraktar’a teröre karşı teknolojik bir çare bulmaya çalıştığını söyledi. Bunun üzerine Tugay’ın bulunduğu Gabar Dağı’nın eteklerinde atölye kuruldu. Bayraktar kardeşler ve mühendisler 2 yıl Gabar’daki atölyede kalarak ve bölgeyi inceleyerek Türk Ordusu’nun ihtiyacı olan Gözcü mini İHA’yı yerinde geliştirdi. Ancak Yarbay Melih Gülova, 2007 Haziran’ında Şırnak’ta teröristlerce uzaktan patlatılan bir bombayla şehit düştü. Özdemir Bayraktar, “Bu projeler bu başarılar aslında onların eseridir. Komutanın vasiyetini tamamladık” diyor.

Aralıksız 30 saat uçacak

Orta irtifa ve uzun menzil (MALE) sınıfı İHA olarak geliştirilen Bayraktar, milli ve özgün tam otomatik uçuş kontrol sistemiyle, hangardan pist başına kadar taksi, kalkış, seyir, iniş ve park yapıyor. Dünyada ilk kez üç yedekli uçuş kontrol sistemi Bayraktar’da kullanılıyor. Milli İHA’da 8 çeşit servo eyleyici, ısıtmalı pilot statik, akıllı dengeleme sistemine sahip lityum tabanlı batarya gibi birçok kritik sistem yer alıyor. Bayraktar TB2, ihale aşamasında 10 saat havada kalma ve 18 bin feet irtifada uçuş gerçekleştirme şartlarına karşılık Edirne Keşan Askeri Havaalanı’nda yapılan uçuş testlerinde 24 saat 34 dakika havada kalarak 27 bin feet irtifaya çıktı. Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2’nin artık 30 saat havada kalarak 30 bin feet irtifada uçabileceğini belirtiyor.

‘Ailece yaptılar’

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Ağustos’ta yaptığı bir mitingte Bayraktar’ın rekorunu şöyle duyurmuştu: “Ankara savunma sanayiinin merkezi oldu. Uzay ve uydu sanayiinin başkenti oldu. Bakın önceki gün İstanbul’da bir kardeşimiz, Edirne Keşan’da Türkiye’de üretilen bir insansız hava aracıyla 24 saat 34 dakika havada kalarak bir rekor kırdı. Adı Bayraktar. Türkiye’de üretiliyor. Kendi mühendislerimiz, teknisyenlerimiz üretiyor. Baba, evlatlar hep beraber, ailece bunu yaptılar.”

‘Kıvılcım alevlendi’

Baykar Makina Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şöyle konuştu: “Ar-Ge ekibimizle 2 yıldır yoğun bir şekilde yüksek motivasyonla çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz sistem, performansı ve teknik özellikleri ile bizden talep edilenin çok üzerinde. Bu sonuca ulaşmamızın altında kritik öneme sahip stratejik bileşenlerin milli ve özgün olarak geliştirilmesi yolunu seçmemiz yatmakta. Yıllar önce yanma pahasına olsa da bir kıvılcım çakma niyetiyle girdiğimiz bu alanda artık kıvılcım alevlenmiş durumda.”

Mini İHA’yı da onlar yapmıştı

Baykar Makine tarafından üretilerek 2007’de TSK envanterine Gözcü mini İHA’dan Katar Ordusu’nda 20, TSK’da 164, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde ise 20 adet bulunuyor. Bayraktar Ailesi’nin ürettiği 4 adet Malazgirt döner kanatlı İHA ise 2009 yılından beri Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılıyor.