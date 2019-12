Yüzde yüz hazır değilim

Galatasaray'ın, uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Avustralyalı yıldızı Harry Kewell, henüz yüzde yüz hazır olmadığını açıkladı.





Kewell, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, ameliyat sonrası rehabilitasyonunu tamamlamak için tüm gayretimle çalıştığını belirterek, ''Bence tüm rehabilitasyonumu henüz tamamlamadım. Takımla çalışıyorum ama doktor ve fizyoterapistlerle çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda yüzde yüz değilim. Bütün gayretim buna ulaşmak'' dedi.



Girondis De Bordeaux karşısında oynayıp oynamayacağının sorulması üzerine Kewell, ''Hocamızın ne düşündüğünü bilemem. Bordeaux'ya gidiyorum. Oraya giden her oyuncu takımda olmayı hayal ederek gider'' yanıtını verdi.



''TAKIMCA HAKEMLERLE SORUNLARIMIZ OLDU''



Avustralyalı futbolcu, forma giymediği dönemdeki tüm maçları seyrettiğini ifade ederek, ''Son dönemde pek şanslı değildik. Takımca hakemlerle sorunlarımız oldu. Fakat yine de bu, maç ve hedefe yönelik konsantrasyonumuzu etkilememeli. Rakiplerimiz de maçlarını kaybettiler, kazandılar. Şampiyonluk şansımız devam ediyor. Başımıza gelen tüm şanssızlıklara rağmen hala liderin çok yakınındayız. Dolayısıyla henüz kaybedilmiş bir şey yok. Yeniden konsantrasyonumuzu toplayıp, tüm zorlukların üstesinden gelmeyiz'' diye konuştu.



''İLK MAÇIN DIŞARDA OLMASI AVANTAJLI''



UEFA Kupası 3. turunda Girondis De Bordeaux ile oynayacakları ilk maça deplasmanda çıkacak olmalarının avantaj yarattığını kaydeden Kewell, böylece skoru değiştirme şansını kendi evlerine bırakabildiklerini söyledi.ll, Bordeaux ekibine karşı çok dikkatli olmalarının gerektiğini kaydederek, ''Şu anda Avrupa'daki tüm takımların çok zekice, maçın kontrolünü yitirmeden, bir kontratakla veya anlık bir oyunla skoru değiştirebileceklerini görüyoruz. Maçı önde götürmek dahi avantaj teşkil etmeyebiliyor'' şeklinde konuştu.



Ligde oynanan futbol ile Avrupa kupasındaki futbolun birbiriyle karşılaştırılamayacağını da dile getiren Kewell, ''Her iki kulvarda farklı oyun oynanır. Avrupa'da uzun aralıkların ardından oynadığınız bir maçı mutlak almanız gerekir. Ligde ise kaybedilen maçların telafisi vardır'' dedi.



''TARAFTARLARI ÖZLEDİM''



Kewell, bir süredir ayrı kaldığı Galatasaray taraftarını özlediğini ifade etti.



Galatasaray taraftarlarına övgüler yağdıran Kewell, ''Çünkü benim gördüğüm en ateşli, en etkili taraftarlardan biri. Taraftarlarımız her zaman takımını destekliyor, her zaman takımın arkasında durması gerektiğini biliyorlar. Biz de onların bu sevgisine iyi oynayarak, kazanarak karşılık veririz'' şeklinde konuştu.



Kewell, lakabının ''Oz Büyücüsü'' olduğunun hatırlatılması ve ''Bordeaux maçında oyuna girersen bir sihir yapacak mısın'' sorusu üzerine de ''Elimden geleni yapmaya gayret edeceğim'' yanıtını verdi.