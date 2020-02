Yüzde 93 engelli tutuklu gazeteci Metin Duran 5 aydır rapor bekliyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan ve Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile kapatılan Radyo Rengin çalışanı, yüzde 93 engelli, gazeteci Metin Duran’ın tahliye edilmesi için başvurulan Adli Tıp Kurumu (ATK) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) , 5 aydır sessizliklerini koruyor. 30 Mart'tan bu yana cezaevinde bulunan Duran'a refakat etmek için yanında bekleyen kardeşi de cezaevi hayatı yaşamak zorunda kalırken, ailesi ise ATK’den raporu bir an önce hazırlamasını istiyor.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Duran, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası onandıktan sonra hasta yatağından alınarak Sincan 2 No’lu Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. Cezaevinde 2 gün tutulan Duran’ın cezaevinde kalamayacağına kanaat getirildi. Bunun üzerine Sincan Cezaevi Kampusu içinde bulunan hastaneye yatırılan Duran, 5 aya yakın bir süredir Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından “Cezaevinde kalamaz” raporunun verilmesini bekliyor.

Duran'a bakan kardeşi de hapis yatıyor

ATK’nin raporu hazırlamaması nedeniyle tahliye olamayan Duran’a refakat eden kardeşi de 5 aydır cezaevi kampusu içinde bekliyor. Hastanede koğuş odasında Duran’a kardeşi refakat ediyor. Aile, Duran ile birlikte kardeşinin de herhangi bir cezası olmamasına rağmen hapis yatmak zorunda bırakıldığını belirtti.

Duran’ın avukatlarının sağlık durumu gerekçesiyle yaptıkları infaz erteleme başvurularına, ATK raporunun beklenmesi yönünde verilen kararlar nedeniyle olumlu cevap verilmiyor. Avukatlar, Duran’ın infazının ertelenmesi talebiyle AYM'ye başvuruda bulundu. Ancak aradan geçen bir aya rağmen AYM’den de henüz bir cevap gelmedi.

"Cezadan habersiz yatıyor"

Ailesi Duran’ın bir an önce serbest bırakılması talebiyle başvurmadık yer bırakmadı. Yapılan bütün başvurularda karşılarına ATK raporunun beklenmesi yönünde engel çıkan aile, raporun önümüzdeki günler içinde çıkmasını umut ediyor. Aile, Duran’ın aldığı cezanın ne olduğunu, bulunduğu yerin neresi olduğundan habersiz yattığını söyledi. Duran ile ilgili doktorların her defasında cezaevinde kalamayacağının gözle görüldüğünü ifade ettiklerini dile getiren aile, tek isteklerinin Duran ve kardeşinin bir an önce eve dönmeleri olduğunu söyledi.