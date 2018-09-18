Yüzde 93 engelli gazeteci Metin Duran tahliye edildi

6 ayı aşkın bir süredir tutuklu olan gazeteci Metin Duran, Adli Tıp Kurumu’nun 'Cezaevinde kalamaz' raporu vermesi üzerine tahliye edildi.

Yüzde 93 engelli olmasına rağmen Mart ayından bu yana Sincan Kapalı Cezaevleri Kampusu’nda bulunan hastanede tutulan gazeteci Metin Duran, tahliye edildi. Adli Tıp Kurumu tarafından “Cezaevinde kalamaz” raporu verilmesi üzerine infazının bir yıl ertelenmesine karar verilen Duran, akşam saatlerinde kendisine refakat eden kardeşi Zeydan Duran ile beraber cezaevinde çıktı. Zeydan Duran, karar dolayısıyla çok sevinçli olduklarını belirtirken, bu süreçte Metin’in tedavisinin aksadığını da ekledi. Duran, Metin’in tedavisi için yarın Ankara’da olacaklarını belirtirken, sonraki gün Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan evlerine döneceklerini aktardı.