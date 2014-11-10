Yüzde 80 'bağımsızlık' dedi

İspanya'dan ayrılmak isteyen Katalanlar sembolik bir bağımsızlık referandumu gerçekleştirdi. Oy verenlerin yüzde 80'i İspanya'dan bağımsız bir devlet kurulmasına "evet" dedi.

İspanya'nın kuzeydoğu bölgesi Katalonya'da resmi olmayan referandumda yaklaşık iki milyon kişi oy kullandı.

Halk oylamasında, "Katalonya devlet olmalı mı? ve Bu devlet bağımsız olmalı mi?" yönünde iki soru soruldu.

Her iki soruya da "evet" diyenlerin oranı yüzde 80 oldu.

İspanyol Anayasa Mahkemesi'nin referandumu engelleyen kararına rağmen Katalonya yerel hükümeti oylamayı gerçekleştirdi.

İspanya hükümeti referandumu yasadışı olarak niteliyor. Ancak Katalanlar çıkan sonucu, daha kapsamlı özerklik ve merkezi bütçeden alınan pay konusunda koz olarak kullanmayı planlıyor.