Yüzde 78 üniversitelerde türban serbest olmasını istiyor

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Başörtüsü, iktidar savaşında cephane olarak kullanılmamalı

TİKAD'ın 26 ilde 3 bin 52 kişi ile gerçekleştirdiği araştırma, başörtüsünün toplumsal bir sorun olmadığını gösterdi. Metropoll'e yaptırılan 'Başörtüsü ve Toplumsal Uzlaşma' anketine göre toplumun sadece yüzde 0,7'si, başörtüsünün siyasî bir simge olduğu görüşünde. Yasağın kalkmasının, başı açıklar üzerinde baskı oluşturmayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 70.Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), başörtüsü sorununun algılanma biçimleri, eğitim ve iş hayatındaki yansımalarını tespit etmek amacıyla bir anket yaptırdı. 26 ilde 3 bin 52 kişi üzerinde gerçekleştirilen 'Başörtüsü ve Toplumsal Uzlaşma' anketi çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Başörtülü ve başörtüsüz kadınlar ile eşlerinin görüşlerine yer verilen araştırma sonuçlarına göre, toplumun yüzde 85'i, kadınların başörtüsünü inançları gereği taktığı kanaatinde. Başörtüsünün siyasi bir sembol olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 1. Dün, İstanbul'da basın toplantısı düzenleyen TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, anket sonuçlarının başörtülü olsun ya da olmasın kadınlar arasında bir sorunun olmadığını gösterdiğini söyledi.TİKAD tarafından Metropoll araştırma şirketine yaptırılan ve başkanlığını Prof. Dr. Özer Sencar ve Prof. Dr. İhsan Dağı'nın yaptığı anketin sonuçları, Hilton Otel'de düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Toplantıda konuşan TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, kadın sorununun başörtüsü parantezine sıkıştırılmasını hatalı bir yaklaşım olarak gördüklerini dile getirdi. Başörtülü olsun ya da olmasın kadınların birbirleri ile sorununun olmadığının altını çizen Bulut, "Sorun başörtüsünde değil. Başörtüsü üzerinden kendilerine 'dindar veya gelenekçi' denenlerle, 'laik-modern' olarak nitelendirilenler arasında bir iktidar mücadelesi." yorumunu yaptı. Bulut, "Cumhuriyet kadınını hak ettiği noktaya taşımak istiyorsak, başörtüsünden dolayı asla ve asla kadınlarımızı eve hapsedip onları ötekileştirmeden toplumda ve iş hayatında varlık göstermelerini sağlamalıyız.'' diye konuştu. Bulut, konunun çözümü noktasında tüm siyasî parti liderlerini ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunacaklarını vurguladı.'Başörtüsü ve Toplumsal Uzlaşma' anketi, toplumda başörtüsü hakkında yaygın bir uzlaşının olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 78'i, örtünüp örtünmeme meselesinin kadınların kendi tercihine bırakılması gerektiği düşüncesinde. Toplumun yüzde 73'ü, bazı özel işyerlerinde uygulanan başörtüsü yasağını doğru bulmuyor. Toplumun yüzde 75'i, kamuda çalışan kadınların isterlerse örtünebileceklerini ifade ediyor. Sorun çözüldüğünde istihdamda kadın sayısının artacağına inananların oranı yüzde 72 civarında. Toplumun yüzde 78'i, üniversitede başörtüsünün serbest olmasından yana. YÖK'ün fiilen yasağı kaldırmaya yönelik girişimlerini yüzde 61'lik kesim doğru buluyor. Üniversitede yasağın kalkmasının, başı açık öğrenciler üzerinde bir baskı oluşturmayacağını düşünenlerin oranı yüzde 70.Araştırma bulguları, kadınların büyük bir kısmının aile, eş veya çevre baskısı nedeniyle başlarını örttükleri görüşlerini yalanlıyor. Kadınların yüzde 77'si başörtüsünün kendi tercihleri olduğunu belirtiyor. Ankette baş örtmenin eğitim ve iş hayatındaki olumsuz etkileri de araştırılıyor. Araştırmaya göre halen memur olarak çalışan ve başlarını dışarıda örtenlerin yüzde 92,5'i ile başörtülü üniversite mezunu kadınların yüzde 83'ü, yasak sebebiyle kendilerini haksızlığa uğramış görüyor.Özel sektörde başörtülülerin çalışmasından rahatsızlık duymayacaklarını söyleyenler, toplumun yüzde 92'sini oluşturuyor. Başörtülülerin yüzde 90'ı, oğlunun veya erkek kardeşinin başı açık birisiyle evlenmesinde, yüzde 98'i başı açıklarla arkadaşlık yapmakta, yüzde 99'u da başı açık kadınlarla komşuluk kurmada sakınca görmüyor. Başı açık kadınların yüzde 87'si, başörtülülerin kariyer sahibi olmasından şikâyetçi olmadıklarını, yüzde 88'i ise başörtülü kadınları kendileri gibi eşit vatandaşlar olarak gördüğünü belirtiyor.Başörtüsü anketinin en çarpıcı bölümlerini, eşlerin verdiği cevaplar oluşturuyor. Eşi başörtülü erkeklerin yüzde 53'ü, eşinin başını açarak çalışmasına izin verebileceğini söylüyor. Erkeklerin yüzde 70'i de başörtülü kadınların eğitimlerini bırakmak zorunda kalmalarından üzüntü duyduklarını ifade ediyor.Anket sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Doğu Ergil, toplumda başı açıklarla kapalılar arasında bir fay hattının olmadığına dikkat çekti. Kadınların siyasî çatışmalara taraf olmaması, birbirlerine karşı pozisyon almamaları ve birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Ergil, iktidar savaşında başörtüsünün 'cephane' olarak kullanılmaması gerektiğini dile getirdi. Ergil, başörtülü kadınların eğitim almasının ve dışarıda çalışmalarının laiklik adına engellenmesinin, aslında laikliğin engellenmesi anlamına geldiğine, bu nedenle herkesin buna karşı çıkması gerektiğine vurgu yaptı.