Yüzde 7,7'lik vergi zammı kapıda

T24 -Maliye yeni yılın ilk zammını açıkladı.Akaryakıt zammının ardından emlak dışındaki tüm vergiler de yüzde 7,7 oranında artacak.



Maliye Bakanlığı, vergi ve harçlara yapılacak zam oranlarını açıkladı. Buna göre Emlak Vergisi hariç devlete ödenen her türlü vergi ve harç tutarları yeniden değerleme oranı kadar (yüzde 7,7) artacak. Peş peşe gelen akaryakıt zamlarıyla bunalan araç sahipleri, otomobilleri için 2011'de en az 436 lira, en yüksek ise 15 bin 820 lira tutarında Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek.



Vergi ve harçlara yeni yılda yapılacak zamlar belli oldu. Resmî Gazete'de dün yayımlanan tarifeye göre motorlu taşıtlardan Damga Vergisi'ne, ÖTV'den Veraset ve İntikal Vergisi'ne kadar hemen tüm kategorilerde yüzde 7,7 artış yapıldı. Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1.300 cm3'ü geçmeyen otomobillerde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 405 liradan 436 liraya, 1.301 ve 1.600 cm3'e kadar olan otomobillerde ise 648 liradan 697 liraya çıkacak. Cep telefonu hattı alanlar 31,78 lira yerine 34 lira Özel İletişim Vergisi ödeyecek. 1 yıllık pasaport harç bedeli 95 TL'den 102,30 liraya, 3 yıldan fazla olan harç bedeli de 333,80 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi alanlar 234,30 TL yerine 252,30 lira ödeyecek. Muhtarlara ödenecek tasdik bedeli de 1,70 liradan 1,80 TL'ye çıkacak.



Maliye Bakanlığı'nın yeni tarifesine göre 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1.300 cm3'ü geçmeyen otomobillerde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 405 liradan 436 liraya, 1.301 ve 1.600 cm3'e kadar olan otomobillerde ise 648 liradan 697 liraya çıkacak. 1.801-2.000 cm3 hacmindeki otomobillerin sahipleri ise 1.931 lira vergi ödeyecek. MTV, ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. Pasaport ve ehliyet harçlarına da yeniden değerleme oranı ölçüsünde zam yapıldı. Buna göre yine yılda 6 aya kadar pasaportlardan alınan harç bedeli 65 TL'den 70 liraya, 1 yıllık harç bedeli 95 TL'den 102,30 liraya yükseltildi. İki yıllık harç bedeli 166,90 TL'ye, 3 yıllık harç bedeli 236,90 TL'ye ve 3 yıldan fazla olan pasaport harç bedeli de yeni düzenlemeyle 333,80 liraya çıktı. A sınıfı sürücü belgeleri için 77,85 TL olan harç 83,80 liraya, B sınıfı sürücü belgeleri için 234,30 TL olan harç tutarı 252,30 liraya, F ve H sınıfı sürücü belgeleri için 77,85 TL olan harç bedeli 83,80 liraya, uluslararası sürücü belgelerinden alınan 156,20 TL harç bedeli 168,20 liraya ve diğer sürücü belgelerinden alınan harç tutarı da 390,70 TL'den 420,70 liraya yükseltildi.



Cep hattı 34 lira, Muhtar Tasdiki 1,80 lira oldu



Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) de 2011 yılı için 34 lira olarak belirlendi. 2010 yılında bu işlem için 31,78 TL vergi alınıyordu. Damga Vergisi tutarları da, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında artırıldı. Maliye Bakanlığı'nın Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 'Damga Vergisi Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda Damga Vergisi'ne ilişkin üst sınır 1 milyon 251 bin 383,4 liraya yükselecek. 2011 yılında fatura gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmeyen de, almayan da 170 TL ceza ödeyecek.



Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 80 bin TL olacak. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı'nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması durumunda da kesilecek ceza 170 TL'ye yükseldi. ANKARA ZAMAN



Çevre Vergisi, yüzde 25 zamlı



Maliye Bakanlığı, konutlar ile işyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergilerini 1 Ocak 2010 itibarıyla yüzde 25 oranında artırdı. Buna göre söz konusu vergi, büyükşehir belediyelerinde metreküp başına 21 kuruş, diğer belediyelerde ise 17 kuruş olarak hesaplanacak. İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için ise vergi, büyükşehirlerde bina grupları ve derecelere göre 21 lira ile 2 bin 500 TL, diğer belediyelerde ise 17 lira ile 2 bin TL arasında uygulanacak.



Gelir Vergisi'nde dilim 9.400 TL



Gelir Vergisi tarifesinde ilk dilime uygulanacak gelir tutarı, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 8 bin 800 liradan 9 bin 400 liraya yükseltildi. Yeni yılda 9 bin 400 liraya kadar olan gelirlere yüzde 15, 53 bin liranın üzerindeki gelirlere de yüzde 35 vergi uygulanacak. Mesken kira gelirlerindeki 2 bin 600 liralık istisna tutarı da, yeni yılda 2 bin 800 liraya çıkarılacak. İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 10,70 lira olarak belirlendi.



Emlak vergilerine 2011'de zam yok



Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre, Emlak Vergisi'nde binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yeni yılda artmayacak. Maliye ile Bayındırlık ve İskan bakanlıklarının, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğine göre, 2011 yılında da bu yılın bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri geçerli olacak. Bu çerçevede bina inşaat maliyet bedeli, çelik karkas mesken binalarda lüks inşaatlar için asgari 1.392,81 lira, azami 1.485,28 lira olarak uygulanacak. Bu rakam, birinci sınıf inşaatlarda 920,61 lira ile 993,24 lira, ikinci sınıf inşaatlarda 610,89 lira ile 672,95 lira, üçüncü sınıf inşaatlarda da 412,10 lira ile 458,33 lira arasında değişecek. Basit yapılardaki asgari bedel 169,73 lira, azami bedel de 188,22 lira olacak.