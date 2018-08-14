Yüzde 70 Avrupa'da yaşayan Karakoçan'da kiraların TL olması için için kampanya

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ\'ın, nüfusunun büyük kısmı Avrupa\'da yaşadığı için, \'Avrupalı ilçesi\' olarak bilinen, kira başta olmak üzere birçok parasal işlemin dolar ve euro üzerinden yapıldığı Karakaçon ilçesinde, kiraların Türk lirası üzerinden ödenmesi için kampanya başlatıldı. Kampanyaya öncülük eden Karakoçan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Aydın, daha önce 250 euroya kiraya verdiği işyerinin kiracısını arayarak, artık kirayı Türk lirası olarak alacağını söyledi.

İkinci Dünya Savaşı\'ndan sonra Almanya başta olmak üzere Hollanda, Fransa, İngiltere, ABD, Avusturya, Avustralya, Belçika gibi ülkelere göç ederek oturma ve çifte vatandaş hakkı elde eden Karakoçanlılar, yerleştikleri ülkelerde işyeri açarak buralarda yaşamaya başladı. Köylerle birlikte 33 bin nüfusa sahip olan Karakoçanlıların yüzde 70\'i Avrupa\'daki çeşitli ülkelerde yaşıyor. Fazla bir gelir kaynağı olmayan ilçe halkı geçimini ise Avrupa\'da yaşayan yakınlarının gönderdiği dövizle sağlıyor. Doların yükselmesi karşısında değer kaybeden Türk lirasına destek için Karakoçan\'da kampanya başlatıldı. Kiraların döviz üzerinden alındığı ilçede, artık her türlü işlemin Türk lirası üzerinden yapılması kararlaştırıldı.

Kampanyaya öncülük eden Karakoçan Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Aydın, kendine ait 250 euroya kiraya verdiği dükkanının ücreti için kiracısı ile görüşerek bundan böyle kirayı Türk lirası olarak alacağını söyledi.

\'KAPI ÇALIP DA BİZİ BESLEYİN DİYEBİLECEK MİLLET DEĞİLİZ\'

Artan döviz kurundaki artışla Türk ekonomisine zarar vermenin amaçlandığını söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

\"Türk parasının döviz karşısında değer kaybetmesi, her gün aratan dolar ve euro\'nun Türkiye ekonomisine zarar vermek maksatlı olduğunu düşünerek, ülkemiz üzerinde oynanan bu oyuna bizler vatandaşlar olarak, sivil toplum kuruluşu olarak, birlik olup \'dur\' diyeceğiz. Son günlerde dövizdeki artış, gelinen noktada küçük esnafımızı son derece etkilemiştir. Hatta halkımızı çok ciddi bir şekilde zor durumda bırakmıştır. Biz Karakoçan Esnaf Sanatkarlar Odası olarak yönetimimizle, denetimimizle, personelimizle ve temsil ettiğimiz camia ile bu kampanyayı zannedersem ilk defa biz başlatmış olacağız ve ümit ediyorum ki ülke geneline dalga dalga yayılacaktır. Ve bizim bu çalışmamız da semeresini alacaktır. Yani ben bunu hem vicdani, hem de ahlaki sorumluluk olarak kabul ediyorum ve öyle düşünüyorum. Sosyal medyada yayımladığım yazıda da demiştim; bizim sığınacak başka bir limanımız yok. Bizim tutunacak başka bir dalımız yok, bizim gidecek başka ikinci bir ülkemiz de yok. Biz başka bir millete de benzemeyiz. Onun bunun kapısını çalıp da \'bizi besleyin, bize ekmek verin, çadır kurun\' diyecek şansımızda yok, öyle bir ahlaka sahip bir millet değiliz.\"

MÜLK SAHİPLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Öncülük ettiği kampanyanın siyasi amaçlı olmadığını, milli bir duruş olduğunu anlatan Aydın, \"Bu kampanyaya tüm Karakoçan halkı ve yöre halkının destek vermesini özellikle istirham ediyorum. Bu anlamda kesinlikle kimse parasını yastığının altına saklamasın. İstihdam açısından da fakir fukara bu işten ekmek yiyor. Çoluğun çocuğun rızkını kazanıyor. Bunu yatırıma, üretime dönüştürmek lazım. Biz niye diyoruz; kendi esnafımızdan alışveriş yapın. Karakoçan gelişsin, Karakoçan üretsin, Karakoçan okusun ki Türkiye\'de örnek ilçe olur diyoruz. İlçemizin sayın kaymakamı ile beraber toplantı yapacağız. Mülk sahiplerini, gerekirse çağıracağız, ricada bulunacağız. Mülk sahiplerine çağrım şudur; Ben bu örnek davranışı önce kendimden başlattım ki; o insanlara da örnek olalım. Esnaf kiracılarımız, mülk sahiplerini çağırsınlar, birlikte çaylarını içsinler, durumu anlatsınlar, onlar da duyarlı olacaklardır. Hepimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız\" diye konuştu.

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