Babacan: 2012-2017 için büyüme beklentisi yüzde 5.2

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dün, AKP'nin Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı 'Küresel Ekonomideki Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisi' başlıklı bir sunumunda, Türkiye'de 2012-2017 döneminde ortalama büyüme beklentisinin yüzde 5.2 olduğunu açıkladı.

Dünya ekonomisiyle ilgili bazı yorumlarda bulunan Babacan'ın, küresel krizin üzerinden yaklaşık 4 yıldan fazla bir zaman diliminin geçmiş olmasına rağmen bu anlamda henüz bir istikrar sağlanamadığına dikkat çektiği belirtildi. Ayrıca ekonomik krizin de fazlar değiştirerek devam ettiğini vurguladı.

Krizin ilk fazındaki sorunların daah çok finans sektörüyle ilgili olduğunu vurgulayan Babacan, krizin ikinci fazında ise sorunların devletlerin finansman yapısı üzerine yoğunlaştığının altını çizdi.

Babacan, krizin Avrupa'da oluşan başlıca kurumsal ve yapısal sorunları, ''ortak maliye politikası çerçevesi olmayan bir parasal birlik, bankacılık düzenleme ve denetlemedeki parçalı yapı, sorumsuz politikalarda müsamaha, kırılgan bankacılık sistemi, azalan rekabet gücü, nüfusun yaşlanması, artan sosyal güvenlik açıkları ve zayıf siyasi liderlik'' olarak açıkladı.

Ali Babacan, ABD'de ise yönetim ve kongre arasındaki uyumsuzluk, net bir orta vadeli program oluşturulamaması, bankalarla ilgili kırılganlıkların en önemli sorunların arasında yer aldığını ifade etti.



OECD ülkeleri için yüzde 2.4



Türkiye'de güçlü büyüme performansının sürdüğünü ifade eden Babacan, 2012-2017 döneminde OECD ülkelerinde ortalama büyüme beklentisinin yüzde 2.4, Türkiye'de ise yüzde 5.2 olduğunu bildirdi.

Küresel kriz öncesinde 2003-2007 döneminde Türkiye'de mali disiplinin sağlandığını, enflasyon rakamlarının tek hanelere düşürüldüğünü, kamu maliyesi, bankacılık, sosyal güvenlik ve sağlık alanlarında önemli reformlar gerçekleştirildiğini söyleyen Babacan, 2008 yılında başlayan kriz dönemine Türkiye'nin güçlü kamu maliyesi, güçlü bankacılık sektörünün yanı sıra güçlü bir siyasi istikrarla girdiğini ifade etti.



2014-2015 için yüzde 5

2013-2015 Dönemi Orta Vadeli Program'ın temel hedefleri konusunda da bilgi veren Babacan, programla ''Ekonomik büyümeyi potansiyel seviyesine çıkartmanın, istihdamı artırmanın, enflasyonla mücadeleye devam etmenin, cari işlemler açığındaki düşüş eğilimini sürdürmenin ve yurtiçi tasarrufları artırmanın'' öncelikleri olduğunu vurguladı.

Babacan, programda Türkiye'nin büyümesinin 2012 yılında yüzde 3.2, 2013 yılında yüzde 4, 2014 ve 2015 yıllarında ise yüzde 5 olarak tahmin edildiğini açıkladı.