Yüzde 48 Kürt açılımını destekliyor!

Pollmark şirketinin AKP için 1500 kişiyle yaptığı ankette, Kürt açılımına destek yüzde 48 çıktı. Açılıma ‘hayır’ diyenlerin oranı yüzde 35’te kaldı. AKP'ye oy verenlerin açılım desteği de yüzde 80’i buldu.



AKP’nin, kamuoyunda büyük tartışma yaratan Kürt açılımına vatandaşın bakışını tespit etmek için farklı şirketlere çok sayıda anket yaptırdığı ortaya çıktı. Bu şirketlerden Pollmark’ın her hafta gerçekleştirdiği anketlerde, demokratik açılıma desteğin yüzde 48 dolayında olduğu, karşı olanların oranı ise yüzde 35 olarak saptandığı öğrenildi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Pollmark’ın, 1500 kişi üzerinde yaptığı anketlerin, Kürt açılımı çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a sunulduğu belirtildi.



Her fırsatta Kürt açılımından geri adım atmayacaklarını, partinin oy kaybetme riskini göze aldıklarını açıklayan Başbakan Erdoğan’ın, vatandaşın nabzını tutturduğu, bu amaçla AKP yönetimi tarafından çok sayıda anket yaptırıldığı öğrenildi. Milliyet’in edindiği bilgilere göre, AKP, hükümetin demokratik açılımının halkın ne kadarından destek gördüğünü saptamak amacıyla farklı şirketlerle çalışıyor.



Pollmark’ın anketi



Bu şirketlerden biri Pollmark’ın anketleri, açılımın koordinasyonunu üstlenen Atalay’a her hafta iletiliyor. Şirket, her hafta telefonla, lise üstü eğitim almış 1500 kişi üzerinde anket yapıyor. Pollmark’ın son günlerde yaptığı ankete göre; hükümetin Kürt açılımını destekleyenlerin oranı yüzde 48. Karşı çıkanların oranının yüzde 35 olarak saptandığı ankete göre, “fikrim yok” ya da “kararsızım” diyenlerin oranı yüzde 17.



Fire yüzde 20



Pollmark’ın, gelişen olaylar sonucunda açılıma desteğin sürüp sürmediğini saptamak amacıyla gerçekleştirdiği anketlere katılanlara hangi partiye oy verdiği de soruluyor. AKP'li vatandaşların yüzde 80’i demokratik açılımı desteklerken, yüzde 20’si karşı olduğunu ya da fikri olmadığını söylüyor.



CHP’li olduğunu söyleyen vatandaşların yüzde 45’i açılımı destekliyor. Bu oran MHP’li olduğunu söyleyenlerde ise yüzde 25-30 aralığında değişiyor. MHP’li vatandaşların büyük bölümü açılıma karşı çıkıyor.



Anket yöneticileri, haftalar içinde oy oranlarında yaşanan belirgin değişikliklerin nedenlerini de rapor ediyor.



Doğuda oy oranı arttı



Aynı şirketin, Kürt açılımı tartışmalarının partilerin oy oranına yansımaları çerçevesinde yaptığı diğer anketlerde ise, AKP’nin oylarının Ege, Akdeniz ve Batı Marmara’da yüzde 3-5 gerilediği, Doğu bölgelerinde ise yüzde 20 dolayında arttığı ortaya çıktı.



Şirketin, önümüzdeki günlerde 10 bin 500 kişiyi kapsayan çok geniş bir açılım anketi daha yapacağı öğrenildi.



CNN Türk de, dün yayımladığı haberde AKP’nin yaptırdığı bir anketten açılımı yüzde 55 “olumlu buluyorum”, yüzde 45 “olumsuz buluyorum” sonucunun çıktığını duyurdu. Milliyet’e bilgi veren bir AKP yetikilisi ise anketlerde açılıma en düşük destek oranının yüzde 58 olarak gerçekleştiğini söyledi.



Meydanlara inecekler



AKP yönetimi, Kürt açılımına desteği artırmak için meydanlara inmeye hazırlanıyor.

Hem Başbakan, hem de yönetimden isimler ve milletvekillerinin değişik bölgelere giderek, açılımın Türkiye’nin en önemli sorunlarından birini çözmeye yönelik olduğunu, şehit cenazelerinin artık gelmesini istemediklerini anlatacakları öğrenildi.