Yüzde 40 indirimli yaz tatili

Bakanlığın yeni kampanyasıyla tatilcilere gün doğdu. Turizimciler birlik olup erken rezervasyon fiyatlarını aşağı çekti



Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, TÜROFED ve THY işbirliği yaparak ’Tatil herkesin hakkı’ sloganıyla 4 Mayıs-8 Haziran arasında geçerli bir kampanya başlattı. Bu dönemde rezervasyon yaptıranlar yüzde 40 indirimli tatil yapacak, ödemelerini 3 aya kadar öteleyebilecek



Türkiye’de iç turizm hareketini canlandırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve THY, ’Tatil herkesin hakkı’ sloganıyla ’indirimli tatil’ kampanyası başlatıyor. 4 Mayıs-8 Haziran tarihleri arasında tatil rezervasyonu yaptıran Türk tüketicileri, yaz sezonunda tatillerini yüzde 40’e varan indirimle yapabilecek, işbirliği yapan bankaların kredi kartları ile yapılacak tatil ödemelerinde 1 aydan 3 aya kadar öteleme imkanı ve taksitlendirme imkanı sunulacak.



Kampanya çerçevesinde 30 Haziran’a kadar uçulması kaydıyla THY’de ekonomi sınıfı fiyatlarında ve Anadolu Jet uçuşlarında yüzde 10, business sınıf fiyatlarında da yüzde 20 indirim yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 250 billboard’u kampanyanın tanıtımı için ayırırken aralarında Van, Trabzon ve Gaziantep’in bulunduğu 10 şehirde standlar kurularak tüketici ’indirimli tatil kampanyası’na çağrılacak.



Kampanyanın tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, kampanyanın kriz nedeniyle yurtdışından gelen turist sayısında yaşanabilecek bir boşluğu kapatmak adına yapılmadığını, konu üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirterek, “Bugüne kadar erken rezervasyon yaptırmanın uygun maliyetli seyahatlere imkan sağlaması konusunda kamuoyunda istenilen düzeyde bilinç yeterince oluşmadı. Bu kampanyayla vatandaşlarımızın yabancılarla aynı hatta daha uygun şartlarda tatil imkanına sahip olmasını hedefliyoruz” dedi.



Hans ile Ali farkı yok



Sosyal sorumluluk anlayışıyla yola çıkılan bu kampanyada THY, turizm bankacılık ve ilgili diğer sektör kuruluşları, yerel yönetimler, RTÜK ve TRT ile biraraya geldiklerini aktaran Günay işbirliği sonucunda yüzde 35-40’lara varan indirimlerle tatil yapmanın yolunun açıldığını kaydetti. Sezonla ilgili beklentilerini de açıklayan Bakan Günay, yılın ilk üç ayında nisbi bir gerileme yaşandığını ancak en büyük rakibimiz İspanya’da gerilemenin Türkiye’nin 4 katı olduğunu vurguladı.



“Helga ile Hans’ın veya Ali ile Mehmet’in seyahat etmesinin aynı imkanlarda olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz” değerlendirmesini yapan TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, tatil kültürünü, erken rezervasyonu toplum kesimlerine yaymak istediklerini ifade etti. Ulusoy, işverenler ve sendika yetkilileriyle bir araya gelerek tatil dönemleri konusunda da bir çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi.



Domuz gribi öncesi önlem almıştık



Bakan Ertuğrul Günay, dünyayı etkileyen domuz gribi vakalarının Türk turizmine etkilerini de değerlendirerek, “Domuz gribi salgını vakaları yaygınlaşmadan önce özellikle hijyene dikkat edilmesi konusunda bir çalışma yapmaya başlamıştık. Domuz gribi nedeniyle bu çalışmaları artıracağız. Biz de elimizden geldiği kadar önlem almaya çalışacağız” dedi.



Vatandaşın tatil iştahı kabartılacak



TÜROFED Başkanı Ahmet Barut da kampanyanın en çok kendi sektörlerine yarayacağını belirterek, “Kampanyanın ana kaynağı, ’yerliye pahalı, yabancıya ucuz’ ön yargısını kırmaktır” açıklamasını yaptı. Türk halkının tatil yapma alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini ve daha ucuz tatil için planlarını erken yapması gerektiğini ifade eden Barut, bu kampanya ile vatandaşların tatil iştahını kabartmayı da hedeflediklerini söyledi.



