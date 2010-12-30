Yüzde 28'lik artışla 2010 altın yılı oldu

T24- 2010'un başlangıcından itibaren altın, yüzde 28'lik bir artışla 1.400 dolar üzerine çıktı. En az 6 ay daha sürmesi beklenen altındaki artış, uzamanları ikiye ayırdı. Uzmanların bir kısmı satışların gelebileceğini savunurken, diğer kısmı emtialardaki yükselişler nedeniyle altının 2011 yılında gözde yatırım aracı olabileceğini savunuyor.



Faizlerin düşüş trendine girmesi, ABD’den gelen son verilerin olumlu bir tablo çizmemesi ve Avrupa’daki borç krizine yönelik süren kaygılar altının 1.400 dolar üzerine çıkmasına neden oldu. Gümüş de 30.50 dolardan işlem görüyor.



Altın fiyatları konusunda uzmanların değişik yaklaşımları var. Bir kısmı altının fazla değerlenmesi nedeniyle satışların gelebileceğini savunurken, bir kısmı ise emtialardaki yükselişler nedeniyle altının 2011 yılında gözde yatırım aracı olabileceğini dile getiriyor. Altın fiyatlarının yılbaşından bu yana yükselişi yüzde 28’i buldu.

1.400 dolar taban olabilir



Tahminler 2011’de altın fiyatlarının 1.400’lü seviyeleri taban edinebileceği yönünde. Altının önceki gün 1.385 dolarda bulunan destek seviyesini kırarak 1.400 doları aştığını belirten uzmanlar, önümüzdeki yıl altındaki yükselişin sürmesini bekliyor.

Öte yandan, yılsonu kapanışlarında dolar almak zorunda kalan kurumsal yatırımcılar dolar fiyatlarında yükselişe neden oldu. Bundan yaklaşık bir hafta önce döviz piyasası uzmanları, yılsonu kapanışın 1.52 TL’li seviyelerde olacağını öngörürken, dün pozisyon açığı olan kurumsal yatırımcıların alımları ile dolar 1.56 TL’yi aştı.



Yıl sonu hareketi





Abank Döviz Masası Müdür Yardımcısı Güray Uray da doların yıl sonu nedeniyle yükseldiğini belirtti. Faizlerdeki düşüş eğilimi de dolara yönelimi güçlendirdi. Paritenin ise 1.3150 civarında yılı tamamlaması bekleniyor. Önceki gün yüzde 7.14 seviyesine kadar gerileyen 8 Ağustos 2012 vadeli tahvilin faizi dün 0.02 puan yükselişle yüzde 7.16’dan kapandı.

Gösterge tahvilin faizi önceki gün bankaların bilanço hareketleri ve TCMB’den faiz indirim beklentisiyle düşük hacimli piyasada yüzde 7.1 ile tarihi düşük seviyesini görmüştü.



‘Altın 1.650 dolara kadar yükselebilir’



“Altında son günlerdeki yükselişin en azından altı ay daha sürmesi, fiyatların 1.500 dolara yönelmesi piyasa oyuncuları tarafından bekleniyor. Altın fiyatları için daha iddialı tahminler de var. Goldman Sachs altının bir yıl içinde 1.650 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Krizde varlıklarını korumak isteyen yatırımcıların altın gibi sağlam varlıklara yönelmesi dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de altına talebin artmasına neden oldu. Bununla beraber altın talebinin en büyük kısmını oluşturan mücevher talebi ekonomik sıkıntıların tüketici talebini zayıflatmasının etkisiyle bu yıl da düşük seviyelerde kaldı.”