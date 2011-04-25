Yüzde 24'ü ikna eden iktidar olur!

T24 - Seçimler için yapılan son kamuoyu araştırmasına göre kararsız, protestocu ve cevapsızların oranı yüzde 23.6 olarak belirlendi.

Metropool Araştırma Şirketi'nin yaptığı son kamuoyu araştırmasına göre kararsızlar dağıtıldığında AKP yüzde 47-50, CHP 27-30, MHP 12-14 bandına çıkabilir. Kararsız, protestocu ve cevapsızların oranı ise yüzde 23.6.

Metropoll Araştırma Merkezi'nin, 31 ilde, bin 517 kişiye yüz yüze sorarak gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasında, siyasi partilerin oy oranlarıyla ilgili çarpıcı sonuçlar çıktı. Kararsızlar, sandığı protesto edenler ve yanıt vermeyenlerin oranının yüzde 23.6'yı bulması dikkat çekti.

Akşam gazetesinden Hakkı Kurban'ın haberine göre, Metropoll Genel Müdürü Prof. Dr. Özer Sencar, Türkiye geneli düşünüldüğünde aday veya seçim beyannamelerin çok fazla etkili olduğunu düşünmediğini belirterek, 'Seçmeni liderlerin söylemleri ve inandırıcılıkları etkiler. Yoksa partilerin beyannamesini halkın yüzde 1'i dahi açıp okumaz' dedi.



Oranı kararsızlar belirleyecek

Araştırmada '12 Haziran'da yapılacak milletvekili seçiminde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?' sorusu yöneltildi. 'Kararsız oylar dağıtılmadan' oluşan sonuçlara göre; AKP yüzde 38.4 ile ilk sırada yer alırken, CHP'ye yüzde 20.0, MHP'ye yüzde 10.1 oy çıktı. Prof. Sencar, aritmetik olarak o oylar dağıtıldığında çıkacak sonucu şöyle yorumladı: 'AKP yüzde 47-50 bandına gelir. CHP yüzde 27-30'lar civarına yükselir. MHP yüzde 12-14 bandına çıkar.' Prof. Özer Sencar, araştırmanın ışığında partilerin durumlarını da şöyle özetledi:



Başbakan taktik uyguladı

Başbakan Erdoğan, çıkarabilecekleri milletvekili sayısını 315-330 aralığında söyleyerek aslında bir taktik uyguladı. Asıl hedefi 367 milletvekili çıkararak anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa ulaşmak. Bu söylemiyle hem muhalefetin gerilmesini önledi hem kamuoyundan çıkabilecek farklı seslerin önüne geçti.



CHP, rüzgarı arkasına alamadı

'Deniz Baykal döneminde CHP'nin oy oranı yüzde 18'lerdeydi. Baykal'ın istifasının ardından oran yüzde 27'ye çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olduğunda kararsızlar dağıtılmadan oylar yüzde 31'e ulaştı. Kararsızlar dağıtıldığında yüzde 35'i buldu. Bugünkü sonuçlara bakıldığında, CHP'nin rüzgarı arkasına alıp yürüyemediği görülüyor. CHP yüzde 30'u geçemezse, Kılıçdaroğlu başarılı sayılamaz.'



YSK kararı MHP'ye yaradı

YSK, hukuki prosedürü dikkate alarak kararlarını verdi. Ancak bunun siyasete etkisi büyük oldu. Sokak hareketleri en büyük etkiyi BDP'den önce, MHP'li seçmen üzerinde gösterdi. Bu olay MHP'nin baraj altında kalacağı yönünde dillendirilen riski de ortadan kaldırmıştır.



BDP'nin ve Kürt sorunu

BDP'nin bu dönem 20 milletvekili vardı. Eğer 30 civarında milletvekili ile gelirse Kürt meselesinin daha hızlı bir şekilde çözümü istikametinde de, tam tersi istikamette ilerlemesi yönünde de daha güçlü olacakları kesin.



En beğenilen lider Erdoğan

Türk siyaset ve devlet adamları arasında en beğendiğiniz kişi kimdir?' sorusuna her dört kişiden biri 'Recep Tayyip Erdoğan' yanıtını verdi. Çıkan sonuçlar şöyle:



LİDER.................YÜZDE

Tayyip Erdoğan.................24.1

Abdullah Gül.................9.3

Kemal Kılıçdaroğlu.................6.3

Devlet Bahçeli.................3.3

Süleyman Demirel.................3.0

Ahmet Necdet Sezer.................2.1

Deniz Baykal.................1.3

Bülent Arınç.................1.1

Ahmet Davutoğlu.................0.8

Tansu Çiller.................0.8



Kararsızlar eklenmeden

AKP.................38.4

CHP.................20.0

MHP.................10.1

BDP.................5.4

SP.................0.9

Diğer.................1.6

Kararsız.................6.2

Protesto.................2.0

Cevapsız.................5.4



Yeni anayasaya evet seçim barajına destek Metropoll şirketi, Akşam Gazetesi adına, yeni anayasadan seçim barajına, türbanlı vekilden nükeer santrala kadar sıcak başlıklar konusunda da halkın nabzını tuttu Seçim beyannamelerine yansıyan yeni anayasa hedefi, halkın da öncelikli gündem maddelerinden biri oldu. Seçim barajının sürmesi gerektiğini söyleyenlerin yüksek oranda çıkması da dikkat çekti. Metropoll Genel Müdürü Prof. Dr. Özer Sencar'la birlikte araştırma grubunda, Prof. Dr. İhsan Dağı, Prof. Dr. Doğu Ergil, Dr. Sıtkı Yıldız, Dr. Vahap Coşkun yer aldı.



Halk da 'yeni anayasa' dedi

Siyasi partiler, seçim beyannamelerinde önceliği yeni anayasaya verirken, halk da beklentisini açıkça dile getirdi. 'Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 69.4'ü 'Düşünüyorum' dedi. 'Hayır' yanıtını verenler yüzde 22.1'de kalırken, 'Fikrim yok' diyenler yüzde 8.2 çıktı.

AKP'li olduğunu söyleyen seçmenlerden yüzde 70'i yeni anayasa isteğini dile getirirken, CHP'de bu oran yüzde 72'yi buldu. MHP'lilerin de yüzde 65'i 'Yeni anayasaya ihtiyaç var' dedi.



Baraj sürmeli

Seçim öncesi bağımsız adaylar konusunda yaşanan tartışmalar, özellikle yüzde 10'luk 'seçim barajı' tartışmasını bir kez daha Türkiye'nin gündemine getirmişti. Araştırmaya katılanların yüzde 46.9'u 'Baraj sürmeli' dedi. 'Baraj tamamen kalkmalı' diyenler yüzde 17.4'te kalırken, 'İndirilmeli' diyenler yüzde 18.8, 'Bu konuda fikrim yok' diyenler yüzde 15.5'e ulaştı. Çıkan sonuç, koalisyon dönemlerindeki krizlerin etkisine bağlandı. Halk, demokratik olmadığını bilse de, 'Eskiye döneriz' düşüncesiyle barajın kalkmasını istemedi.



Nükleer santral ikiye böldü

Özellikle Japonya'da deprem ve tsunaminin ardından yaşanan nükleer felaket Türkiye'de de nükleer santral tartışmalarını alevlendirdi. Araştırmaya katılanların yüzde 49'u nükleer santrala karşı çıkarken, destekleyenler yüzde 41.7'de kaldı. Fikri bulunmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 9 oldu.



'Sivil itaatsizlik'e destek yok

BDP'lilerin 'sivil itaatsizlik' çıkışı ve ardından başlayan şehir eylemleri için 'Olumsuz karşılıyorum' diyenlerin oranı yüzde 86.6'yı buldu. Sadece yüzde 5.9'luk kesim 'Olumlu' dedi.



Libya operasyonuna tepki

Araştırmada Ortadoğu'da halkın, yönetimleri değiştirmek için yaptığı eylemleri yüzde 50.2'lik kesim 'Olumlu', yüzde 38.6'sı 'Olumsuz' karşıladı. Buna karşın Libya'ya müdahaleye karşı çıkanların oranı yüzde 67.7'ye ulaştı. Destek verenler ise 22.1'de kaldı.



Başörtülü vekile vize

Aday listeleri hazırlanırken en çok tartışılan konulardan biri de 'başörtülü milletvekili' polemiği oldu. Araştırmada 'başörtülü milletvekili'ne vize çıktı. 'Başörtülü kadınların milletvekili olabilmelerini destekliyor musunuz?' sorusuna yüzde 78.5'lik kesim 'Evet' derken, 'Hayır' diyenlerin oranı yüzde 17.4'te kaldı.



Gazeteci ve yazarlar özgür değil

Aralarında Nedim Şener, Ahmet Şık'ın da bulunduğu gazetecilerin tutuklanmasıyla yeniden alevlenen gazeteci ve yazarlara yönelik baskı iddiaları, araştırmaya katılanlara da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 53'ünün, 'Gazeteci ve yazarlar özgürce fikirlerini açıklayamıyor' demesi dikkat çekti. Tersini düşünenlerin oranı yüzde 38.1'de kaldı.

Ahmet Şık'ın basılmadan yasaklanan ve kopyaları toplatılan İmamın Ordusu kitabı için katılımcıların yüzde 43.6'sı, 'İfade özgürlüğünün ortadan kaldırılması' dedi. Yüzde 31.4'ü ise bunu Ergenekon davasının yürümesi için gerekli gördüğünü ve normal karşıladığını belirtti.